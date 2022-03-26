طريقة عمل المفطح السعودي بأسهل الخطوات في البيت في 10 دقائق فقط لكي تتمكن من نجهيزة المفطح، حيث يعتبر المفطح السعودي من الأكلات الشهية والشيقة في المملكة العربية السعودية ويعتبر من ضمن الأطباق الأساسية التي تقدم في الأفراح والمناسبات الكبرى والعزائم لذا عرفها الكثير من البلدان العربية كالكويت والخليج العربي، وتكون ذو مكونات بسيط وشهية ولذيذة باللحم الضأن وهذه المقالة تتحدث عن المطفح السعودي وخطوات وطريقة عمله.

ما هو المفطح السعودي؟

المفطح السعودي واحد من الأكلة التي تشتهر بها السعودية، وهو عبارة عن لحم ذبيحة لحم الخروف، بعد القيام بعمل لحم الخروف يتم وضع طبق كبير من الأرز والبيض والبهارات والكبدة وبعض البهارات عليها، حيث تحتوي هذه الوجبة على الكثير من الدهون، وذلك بسبب شحوم الخاروف.

طريقة عمل المفطح السعودي

المكونات والمقادير:

زعفران.

ملح.

قرفة.

لحم خروف مقطع.

ثوم.

قرن فلفل احمر.

ثوم مطحون.

بهارات.

فلفل أسود.

حبوب كزبرة خضراء.

حبهان.

ورق غار.

قرنفل.

بصلة وتقطيعها.

أرز بسمتي.

ماء.

سمنة.

بصلة مفرومة.

قرنفل

قرفة.

دهن الضأن.

ملح.

فلفل.

زعفران.

طريقة تحضير وتجهيز المفطح السعودى

نضع بالنار كمية كبيرة من الماء الثوم والصل والفلفل الأخضر وورق الغار والحبان والقرنفل والقرفة والكزبرة حتي الغليان. نقوم بإضافة اللحم والفلفل الأحمر والزعفران والبهارات والفلفل الأسود، والثوم البودر و الملح ونتركه على النار حتى يطيب، ونذكركم طريقة عمل المكرونة الحمراء. نقوم بتنزيل اللحم من المرق. نضع الصينية في الفرن درجة حرارة 300 ونتركها حتى تحمر. نضع كمية من الزيت في طبق، ثم نقوم بوضع الزيت في الصينية والتغطية بورق قصدير للصينية. يتم تسخين قطعة فحم ويتم وضعها في الزيت مع تغطية الصينية نقوم بوضع الأرز على النار، مع تقصير السمن والدهن ثم نضيف البصل والتقليب حتى تغير اللون. نضيف الحبهان والقرنفل والملح والقرفة والفلفل الأسود مع التقليب. نقوم بإضافة الأرز في مرق اللحم مع التقليب ثم نتركه كي يغلي. نهدئ النار ونقوم بتغطية الصينية حتى النضج. تصفية الزعفران مع التوزيع بماء الزعفران على وجه الأرز. نضع الزيت في طبق ثم نضع الطبق في نصف الأرز مع تغطية الصينية. يتم تسخين قطعة الفحم وضعيها في الزيت، ثم نقوم بتغطية الصينية في الحال. يتم تقليب الأرز حتي يتم خلط الألوان قبل التقديم. نقوم بوضع الأرز في طبق التقديم ثم نضع قطعة اللحم فوقه، إليك رابط طريقة عمل المندي الأصلي.

طريقة عمل مفطح نعيمي

المكونات والمقادير

زيت نباتي أو سمن.

أرز بسمتي طويل الحبة.

زبيب للتزين ومكسرات حسب الرغبة.

بهارات.

ملح.

فلفل اسود.

كبدة خروف.

خروف ضأن نعيمي بدون تقطيعه، ونذكر طريقة عمل المقلوبة بالدجاج.

خطوات عمل وتحضير مفطح نعيمي

نضع في حلة الطبخ الكبري الماء والبهارات والهيل للغليان مع إضافة الخروف النعيمي وراسه.

تترك الحلة على نار لمدة ساعتين حتي السلق أو النضج ثم نقوم بنقل الخروف والرأس إلى حلة جديدة لعمل الأرز. نضيف الأرز إلى مرق اللحم ونضيف الية الزعفران وبودرة الزعفران على حسب الرغبة، مع دهن اللحم بها ثم نقوم بوضع اللحم، على الفحم المشتعل ويترك على نار هادئة جداً مع تغطية الحلة حتى يتحمر اللحم ويكتسب طعم المفطح الشهيق، ونذكركم برابط طريقة عمل المضروبة بالدجاج. يتم تجهيز الأرز بوضع السمن أو الزيت في حلة التحضير ثم إضافة الماء المغلي مع تهدئة النار حتى تمام التطيب و النضج ونقوم بوضع الزعفران على الوجه لإكساب الأرز لون وطعم رائع جدا. يُقدم مفطح نعيمي مع الأرز المبهر ويتم تزيينه بكبده الخروف والزبيب، المكسرات ويمكن تقديمه مع سلطة الخضروات، ونذكركم برابط طريقة عمل الكبدة الاسكندراني.

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