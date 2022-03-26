بدون سويت.. بملعقة نشا واحدة تخلصي من شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة

يبحث الكثير من السيدات عن طرق إزالة الشعر نهائيا بعيدا عن الطرق التقليدية المؤلمة التى تسبب أيضا كثير من الأضرار للبشرة مثل الأحمرار ووجود بعض الحبوب بعد إزالة الشعر، وقد يلجأ بعض السيدات إلى عمليات الليزر لإزالة الشعر من جذوره ولكنها مكلفة جدا وتحتاج الكثير من المال، وتوجد أكثر من طريقة لإزالة الشعر منها الحلاوة أو الشفرات أو الآلات التى تستخدم في إزالة الشعر، ولكن تبحث المرأة عن أفضلها وعندما يترك ملمس ناعم على البشرة وليس يلحق بها الضرر، وهناك بعض الطرق التى تستخدمها السيدات وبدون الن منها النشا وسنوضح لكم كيفية استخدامه فيما يلي.

إزالة الشعر بالنشا نهائيا من الجذور

من ضمن الطرق السهلة والتى لا تسبب ضرر بالبشرة استخدام النشا في إزالة الشعر من الجذور، فالنشا هو مسحوق ذات لون أبيض مثل الدقيق، ولها أكثر من استخدام بالأخص في المطبخ ويتم استخراج النشا من بذور الذرة لذا تسمى بنشا الذرة، على الرغم من أنه يستخدم في المطبخ إلا أنه يستخدم في الوصفات التجميلية للبشرة والحفاظ على نعومة البشرة وسنوضح لكم كيفية استخدامه لإزالة الشعر فينا يلي؛

طريقة ازالة الشعر بالنشا وبياض البيض

لا ينصح باستخدام هذه الطريقة لأصحاب البشرة الحساسة، يساعد هذا الخليط على التقليل من نمو الشعر مع تكرار الاستخدام، ونقدم لكم مكونات هذه الطريقة فيما يلي؛

المكونات؛

أربع معالق كبيرة من النشا.

2 بياض بيض.

قطعة قماش من الصوف الخفيف.

كوب من ماء الورد ويمكن استبداله بلبن الزبادى.

الطريقة