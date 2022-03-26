نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون سويت.. بملعقة نشا واحدة تخلصي من شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة في المقال التالي
يبحث الكثير من السيدات عن طرق إزالة الشعر نهائيا بعيدا عن الطرق التقليدية المؤلمة التى تسبب أيضا كثير من الأضرار للبشرة مثل الأحمرار ووجود بعض الحبوب بعد إزالة الشعر، وقد يلجأ بعض السيدات إلى عمليات الليزر لإزالة الشعر من جذوره ولكنها مكلفة جدا وتحتاج الكثير من المال، وتوجد أكثر من طريقة لإزالة الشعر منها الحلاوة أو الشفرات أو الآلات التى تستخدم في إزالة الشعر، ولكن تبحث المرأة عن أفضلها وعندما يترك ملمس ناعم على البشرة وليس يلحق بها الضرر، وهناك بعض الطرق التى تستخدمها السيدات وبدون الن منها النشا وسنوضح لكم كيفية استخدامه فيما يلي.
إزالة الشعر بالنشا نهائيا من الجذور
من ضمن الطرق السهلة والتى لا تسبب ضرر بالبشرة استخدام النشا في إزالة الشعر من الجذور، فالنشا هو مسحوق ذات لون أبيض مثل الدقيق، ولها أكثر من استخدام بالأخص في المطبخ ويتم استخراج النشا من بذور الذرة لذا تسمى بنشا الذرة، على الرغم من أنه يستخدم في المطبخ إلا أنه يستخدم في الوصفات التجميلية للبشرة والحفاظ على نعومة البشرة وسنوضح لكم كيفية استخدامه لإزالة الشعر فينا يلي؛
طريقة ازالة الشعر بالنشا وبياض البيض
لا ينصح باستخدام هذه الطريقة لأصحاب البشرة الحساسة، يساعد هذا الخليط على التقليل من نمو الشعر مع تكرار الاستخدام، ونقدم لكم مكونات هذه الطريقة فيما يلي؛
المكونات؛
- أربع معالق كبيرة من النشا.
- 2 بياض بيض.
- قطعة قماش من الصوف الخفيف.
- كوب من ماء الورد ويمكن استبداله بلبن الزبادى.
الطريقة
- أولا نضع النشا في وعاء ثم نضع عليه بياض البيض ونقوم بالتقليب الجيد .
- نقوم بوضع المزيج على المنطقة المراد إزالة الشهر بها وتركه حتى يجف تماما.
- ثم نضع قطعة الصوف على المنطقة التى تم دهنها ثم ننرعه، وحينها ستشعر بقليل من الألم عند خروج الشعر من الجذور
- وبعد ذلك نقوم بغسل المنطقة بالماء البارد ثم نضع على قطعة قطن أو قطعة قماش قطنية القليل من ماء الورد.
- نقوم بمسح المنطقة بماء الورد لتهدئة المنطقة والحصول على بشرة ناعمة، كما يساعد ماء الورد على تفتيح البشرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون سويت.. بملعقة نشا واحدة تخلصي من شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.