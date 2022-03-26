طريقة عمل كحك العيد والبسكويت بطريقة سهلة وغير مكلفة وصحية 100% خاصة ونحن علي قرب من أول أيام شهر رمضان الكريم، حيث يوجد الكثير من مخابز الحلواني بأبداع وابتكار وصنع كحك وبسكويت عيد الفطر المبارك لكن دائما ست البيت أو ربة المنزل تحرص دائما علي معرفة كل ما يلزم في عالم الطبخ والمأكولات لإسعاد أسرتها وتقديم لهم افضل المأكولات البيتي ومثل مأكولات المطاعم والمخابز أيضا ولكن يتم ذلك في المنزل ومن هذا المقال نتناول طريقة عمل كحك وبسكويت العيد.

طريقة عمل كحك العيد والبسكويت

يتم عمل كحك العيد والبسكويت في المنزل كما بالمحلات والمخابز الشهيرة بكل سهولة ويسر، عليك فقط تجهيز المكونات التالية:



1. المقادير:

ربع معلقة ملح.

كيلوجرام دقيق فاخر.

معلقة ريحة كحك بودرة.

نصف كيلو سمن.

معلقة بيكينج بودر.

كوب ماء ساخن.

قطعة صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب سكر.

ثلاث معالق سمسم محمص.

ربع كوب لبن بودرة.

2. طريقة العمل والتجهيز

يتم تسخين الفرن علي درجة حرارة 180 مئوي. نحضر أناء، يتم وضع نصف كوب من الماء، مع السكر والخميرة بجانب التقليب حتي يتم خلط المكونات. علينا بترك الخميرة في مكان دافئ لمدة ربع ساعة في أناء، يتم وضع الدقيق والحليب والسمسم والبيكينج بودر وريحة الكحك والملح، مع التقليب. القيام بإضافة خليط الخميرة والسمنة، للعجن باليد، وإضافة باقي الماء مع الاستمرار في العجن حتى للحصول علي العجينة الطرية. يتم تغطية الوعاء، وترك العجينة نصف ساعة ترتاح. القيام بتشكيل العجين على شكل كرات، ثم تزينها بالمناقيش، أو قوالب الكحك. ويتم رصها في الصينية، ثم ندخلها الفرن لمدة نصف ساعة بعدها يتم أخراجها كحك ونتركه حتي يبرد، ثم يتم تزينه بالسكر البودرة. أو في بداية ما كان عجين يمكن حشوه بالملبن أو العجوة.

طريقة عمل بسكويت العيد

1. المقادير:

نصف كوب عصير برتقال.

شوية ملح.

نصف كيلو دقيق متعدد الاستخدام.

معلقة فانليا.

كوب سكر بودرة.

معلقة بيكينج بودر.

كوب سمن.

معلقة نشادر.

نصف كوب حليب.

ثلاث بيضات، واليكم رابط طريقة عمل المقلوبة.

طريقة عمل البسكويت الهش

أولا يتم أحضار قدر كبير، نضع فيه الدقيق، مع النشادر والبيكينج بودر والملح، مع التقليب . تجهيز قدر جديد، يتم إضافة السمن والسكر، واستعمال المضرب الكهربائي، ليصبح القوام مثل الكريمة. إضافة ثلاث بيضات مع الاستمرارية في التقليب، ووضع الفانيليا واخفقي. يتم وضع خليط الدقيق، مع الحليب، ويتم العجن باليد حتى حتي الحصول علي عجينة متماسكة، يمكنكم متابعة عمل مجبوس الدجاج الكويتي. تغطية العجين بقماش أو كيس نايلون، نتركها ترتاح لمدة ربع ساعة.

إعداد الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية تسخينه. القيام بتشكيل العجينة على شكل مستطيل عن طريق ماكينة البسكويت.

كما يتم فرد العجين بالنشابة على شكل مستطيل متوسط ، ثم نقوم بتقطيع المستطيلات إلى شكل صغير، وعمل الخطوط الموجودة بالبسكويت بواسطة شوكة. القيام برص البسكويت في الصينية التي تكون مدهونة بالسمن، ثم ندخلها الفرن لمدة ربع ساعة حتى يطيب ويأخذ اللون الذهبي . يتم أخراج الصينية من الفرن، وترك البسكويت حتي يبرد ليكون مقرمش، ونذكركم برابط طريقة عمل البطاطس بالباشميل.

طريقة عمل البسكويت الخالي من السكر للأطفال الرضع

1. المقادير:

مائة جرام دقيق.

معلقة فانليا.

عصير التفاح الطازج يتم تصفيتة.

سبعون جرام سمن.

ربع معلقة بيكينج بودر، ونذكر بطريقة عمل الكبسة السعودي.

2. طريقة التجهيز والتحضير

تجهيز الفرن بالتسخين علي درجة حرارة 200 درجة. أحضار وعاء يخلط فيه الدقيق والبيكينج بودر، مع السمن العجن باليد لتندمج المكونات. يتم إضافة الفانيليا مع عصير التفاح ثم يضاف إلي خليط الدقيق والسمن ليتم العجن للمكونات حتى الحصول علي عجينة طرية و متماسكة. يفرد العجين علي سطح مستوي بعد رش السطح بالدقيق لمنع التصاق العجين. يتم تقطيع البسكويت إلى أشكال مختلفة حسب الرغبة ثم نقوم برصه في الصينية بعد دهنها باليمن أو الزيت ويتم وضع ورق الخبز على الصينية. يدخل البسكويت الفرن لمدة ربع ساعة حتى يأخذ اللون الذهبي. يتم بعدها حفظ البسكويت في علبة محكومة الغلق ويحفظ في مكان جاف ويقدم للأطفال وبالخصوص في فترة التسنين، ونذكركم برابط طريقة لف المحشي بالمقص.

إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام شرح طريقة عمل كحك العيد والبسكويت بطريقة سهلة وغير مكلفة وصحية 100%.