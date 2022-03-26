ضع معلقة من الملح وأخرى من الفازلين على هذه المنطقة من جسدك وشاهد ما الذي سيحدث لن تتوقع النتيجة

يعتبر الملح من التوابل التي لا غنى عنها في كثير من الأطعمة كما أنه يعطي نكهة مميزة جدًا للأطعمة علاوة على أهمية الملح في مد الجسم بالمعادن اللازمة كما يعتبر الفازلين من المرطبات القوية جدًا التي تستخدم في الشعر والجسم حيث يعتبر الفازلين مرطب عميق ومضاد للتشققات وخاصة للكعبين والركبتين ولكن ما الذي يحدث عند خلط المكونين معًا.

الفازلين مع الملح

طريقة التجهيز:

نضع قليل من الملح ونضيف إليه ملعقة كبيرة من الفازلين ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون ويتم خلط المكونات جيدًا حتى يضبح القوام متماسك ثم نقوم بوضعهم على الجسم وفركها جيدًا ويتركوا لمدة نصف ساعة ثم نقوم بشطف الجسم.

فوائد الملح مع الفازلين

يعتبر كل من الملح والفازلين من الأسكرابات القوية التي تساعد على إزالة الجلد الميت كما تساعد على الحصول على بشرة ناعمة خالية من الشوائب.

يعمل اسكراب الملح مع الفازلين كمقشر قوي ويساعد في إزالة الجلد الميت والتشققات الموجودة في كل من الركبتين والكوع وكعب القدم حيث ينصح به كثير من أطباء الجلدية.

يساعد اسكراب الملح مع الفازلين على لمعان الجسم كما يساعد على تفتيح الجسم وتفتيح المناطق الداكنة.

يساعد تلك الاسكراب على التئام الجروح حيث كان الملح أول المطهرات التي كانت تستخدم في قديم الزمان كطب بديل حيث إنه مضاد للميكروبات والجراثيم.

احتياطات يجب اتباعها عند عمل اسكراب الملح مع الفازلين.