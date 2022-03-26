الطعام المعجزة الذي حير الطب الحديث يغذي المخ ويحسن بنية الدماغ ويقوي الذاكرة خلال وقتاً قصير جدا

عندما يتراجع المخ في أداء وظيفته، لا تجد منتج دوائي يساعد على تحسين أداء المخ مرة أخرى، ولكن يجب اتباع حمية غذائية تحتوي على الاوميجا ثري، حيث يساعد على تنشيط المخ مرة أخرى، حيث يتأثر المخ بالقلق والتوتر الذي تشعر به من ضغوط الحياة لكبار السن، حيث خلق الله سبحانه وتعالى الكثير من الخضروات والفواكه التي تحتوي على غذاء المخ، حيث عجز الأطباء في هذا الطعام لأنه يعمل علي تقويه الذاكرة في وقتاً قصير جدا، لذلك يجب الإكثار من تناول هذا الطعام لتغذية المخ ويزيد من قوته في اسرع وقت.

فوائد زيت الزيتون

حيث قام الأطباء بالبحث عن ما يعوض المخ ليستعيد قوته بدلا من إعطاء أدوية وتواجد أن الدهون والفيتامينات من أكثر العناصر التي تفيد المخ وتحسن الذاكرة ومن بين هذه الأطعمة، حيث تم اكتشاف أن زيت الزيتون قادر على تحسين الذاكرة لاحتوائه على دهون مشبعة، كما يعد مضاد قوي للأكسدة.