نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطعام المعجزة الذي حير الطب الحديث يغذي المخ ويحسن بنية الدماغ ويقوي الذاكرة خلال وقتاً قصير جدا في المقال التالي
عندما يتراجع المخ في أداء وظيفته، لا تجد منتج دوائي يساعد على تحسين أداء المخ مرة أخرى، ولكن يجب اتباع حمية غذائية تحتوي على الاوميجا ثري، حيث يساعد على تنشيط المخ مرة أخرى، حيث يتأثر المخ بالقلق والتوتر الذي تشعر به من ضغوط الحياة لكبار السن، حيث خلق الله سبحانه وتعالى الكثير من الخضروات والفواكه التي تحتوي على غذاء المخ، حيث عجز الأطباء في هذا الطعام لأنه يعمل علي تقويه الذاكرة في وقتاً قصير جدا، لذلك يجب الإكثار من تناول هذا الطعام لتغذية المخ ويزيد من قوته في اسرع وقت.
فوائد زيت الزيتون
حيث قام الأطباء بالبحث عن ما يعوض المخ ليستعيد قوته بدلا من إعطاء أدوية وتواجد أن الدهون والفيتامينات من أكثر العناصر التي تفيد المخ وتحسن الذاكرة ومن بين هذه الأطعمة، حيث تم اكتشاف أن زيت الزيتون قادر على تحسين الذاكرة لاحتوائه على دهون مشبعة، كما يعد مضاد قوي للأكسدة.
- تناول ملعقة واحد صباحا من زيت جوز الهند تحمي الذاكرة وتقوي المخ، ويحمي غشاء المخ من التلف.
- يحتوي الأفوكادو على فيتامين k حيث يعمل على سريان الدم إلى المخ بشكل طبيعي، كما بقى من الجلطات، كما بحفظ من وسائل الإدراك.
- السالمون من العناصر الغذائية التي تحتوي على أكبر نسبة من الاوميجا ثري التي تعد غذاء المخ،حيث يعمل السالمون على زيادة الشحنات الذاهبة إلى المخ يحفز من نشاط المخ.
- عين الجمل من المكسرات حيث يشبه في شكله تكوين المخ، مفيد لخلايا المخ والذاكرة.
- كما أن نبات السبانخ يعتبر مفيد جدا حيث تعد السبانخ من الخضروات التي تحتوي على كثير من الفيتامينات التي تساعد المخ على في تنشيط قوته.
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