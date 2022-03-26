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الفاكهة التي ذكرت في القرآن الكريم ثلاث مرات إلا وهي الرومان حيث للرومان سر عجيب جدًا في مقاومة الأمراض وتعزيز صحة الإنسان حيث للرومان فوائد لا تعد ولا تحصى علاوة على طعمه الشهي الذي يحبه الكثير من الأطفال والكبار علاوة على أنه يحتوي على عدد من الأجسام المناعية التي لا حصر لها وسوف نوضح في هذا المقال أهمية الرومان ودوره في مهاجمة الأمراض. أهمية وفوائد الرمان تعمل بذور الرومان على تقوية عضلة القلب وبذلك عن طريق خفض نسبة الكوليسترول علاوة على إنها مفيدة جدًا في حرق الدهون حيث نصح بها الكثير من الأطباء بتناول ملعقتين على الريق من بذور الرومان للتخلص من الكرش وترهلات الجسم.

يحتوي الرومان على عدد من الفيتامينات والمعادن وأهمها فيتامين سي الذي يقوي الجهاز المناعي ويمنعه من الأمراض حيث يحتوي الرومان على مواد مضادة للفيروسات ومضادة للأكسدة ومضادة للبكتريا حيث نصح به الكثير من الأطباء في الوقاية من كوفيد19.

يرفع الرومان مستوى الطاقة في الجسم كما أنه يساعد على الحماية من أمراض الجهاز الهضمي والأورام السرطانية الخبيثة حيث يقاوم الرومان جرثومة المعدة كما يعمل على معادلة حموضة المعدة ويحمي من ارتجاع المريء وغيرها.

وجد أن ليس بذور الرومان هي فقط المفيدة بل القشور أيضًا حيث يمكن عمل الماسكات اللازمة للبشرة وبذلك عن طريق طحن القشور جيدًا وإضافة ملعقة واحدة من عسل النحل ويكرر هذا الماسك مرتين في الأسبوع حيث يعيد للبشرة نضارتها ويعمل على توريدها.

وجد أن ليس بذور الرومان هي فقط المفيدة بل القشور أيضًا حيث يمكن عمل الماسكات اللازمة للبشرة وبذلك عن طريق طحن القشور جيدًا وإضافة ملعقة واحدة من عسل النحل ويكرر هذا الماسك مرتين في الأسبوع حيث يعيد للبشرة نضارتها ويعمل على توريدها. يحتوي الرومان على كمية عالية من البوتاسيوم والماغنسيوم التي تقوي الأعصاب وخلايا المخ ويساعد على التركيز.

تحتوي بذور الرومان على كمية عالية أيضًا من الحديد الذي يعالج فقر الدم وأمراض الأنيميا المزمنة.

تساعد بذور الرومان في الوقاية من هشاشة العظام وأمراض الروماتيزم.

علاوة على إنه غني بالمعادن المسئولة عن إنبات الشعر ومنع التساقط وتقوية بصيلة الشعر وإعادة رونقه من جديد. عمر شويل - جدة تناول الرمان بهذه الطريقة واخسري 3 كيلو في أسبوع فقط بدون رجيم - ثقفني

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