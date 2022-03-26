أسهل طريقة لعمل كيكة الزبادي الهشة والطرية في البيت وبمقادير ناجحة 100%

طريقة عمل كيكة الزبادي، تعد الزبادي من أهم مشتقات الألبان التي تتمتع بفوائد صحية متعددة لصحة الجسم، وهذا بفضل كمية البروتينات والفيتامينات والأحماض الضرورية لتعزيز صحة أعضاء وأجهزة الجسم بالكامل، ويمكن استخدام الزبادي في تحضير الكثير من الأطعمة والتي تمنحها طراوة ومذاق شهي ومميز ومن بين تلك الأطعمة هي الكيك والمخبوزات والمعجنات، وفيما يلي نقدم لكم أسهل وأطيب طريقة عمل كيكة الزبادي الشهية.

طريقة عمل كيكة الزبادي

تتميز كيكة الزبادي بقوامها الطري والناعم والهش، وطعمها اللذيذ والخفيف على المعدة والأمعاء، فهي تعالج انتفاخ البطن وتعمل على طرد الغازات المتراكمة في البطن، وتسهيل عملية الهضم والتخفيف من الإمساك وعسر الهضم، ويمكن إعداد كيكة الزبادي في المنزل من خلال اتباع الخطوات التالية:

مكونات الكيكة

كوبان من الطحين المنخول.

كوب ونصف من السكر الناعم.

كوب من الزبدة الذائبة.

كوب من الزبادي الطازج.

أربعة حبات من البيض.

ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

ذرة ملح.

نصف كوب من السمسم المحمص.

خطوات التحضير

خفق البيض مع الفانيليا بواسطة المضرب الكهربائي لمدة خمس دقائق لكي يتضاعف حجمه.

إضافة الزبدة والسكر والزبادي إلى خليط خفق البيض، مع الاستمرار في الخفق للحصول على قوام كريمي متجانس.

وضع خليط البيض والزبادي في وعاء متوسط الحجم، ثم يتم إضافة البيكنج بودر والملح إلى الخليط.

تقليب المكونات مع بعضها ثم يضاف الدقيق بشكل تدريجي مع الاستمرار في تحريك المكونات من الأسفل إلى الأعلى.

دهن قالب الكيك بالزبدة ثم يتم سكب خليط كيك الزبادي في القالب، ثم يدخل الفرن في درجة حرارة متوسطة.

ترك الكيكة في الفرن لمدة ربع ساعة لكي يتم نضجها جيداً، ثم يخرج الكيك من الفرن ويرش بالسمسم المحمص، ثم تقطع وتقدم مع الشاي أو النسكافيه أو العصير الطازج، أو بجانب أي مشروبات ساخنة وباردة كما تفضلين.

يراعى عدم إخراج الكيك من الفرن على الفور وعندما تأخذ لون ذهبي حتى لا تهبط، فقط اتركيها بداخله لمدة 5 دقائق مع فتح باب الفرن، ثم يتم إخراجها نهائياً.

أسرار نجاح كيك الزبادي

هناك عدة عوامل تساهم بشكل كبير فى نجاح الكيك ومن أهمها هو نوع الدقيق المستخدم، فلابد من استخدام نوع مخصص لعمل الكيك والبسكويت ليعطى مذاق أفضل، ويراعى أن تكون مكونات الكيك بدرجة حرارة المطبخ وخاصة البيض ليعطى قوام أفضل، كما يفضل عدم فتح الفرن على الكيك إلا بعد مرور ربع ساعة على الأقل، ويراعى أيضاً عدم التقليب فى عجينة الكيك كثيراً حتى لا يخرج الهواء منها وتظل هشة.