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مش هتصدق النتيجة.. شرب منقوع لبان الدكر في الصباح لمدة 7 أيام يمكنك الآن التعرف على فوائد منقوع لبان الدكر وخاصة عند تناوله على معدة فارغة صباحًا وقبل تناول أي شيء، حيث أن اللبان الدكر هو مادة يتم استخراجها من شكرة اللبان الموجودة في الهند وتم إثبات مدى فائدته وفعاليته في الكثير من الأمور، فاللبان الذكر يمكن أن نقوم باستخدامه في عمل وصفات مختلفة تعالج الشعر والبشرة كما أنه يمكنك تحضير مشروب يساهم في معالجة الكثير من الأعراض المرضية وكذلك يساهم في تخسيس الوزن ودهون البطن. فوائد منقوع اللبان الدكر على الصحة يساهم منقوع اللبان الدكر في معالجة التهابات الجسم فهو يحتوي على مضادات أكسدة قوية تعمل على معالجة الالتهابات كما أنها تعمل على تثبيط الإنزيمات.

يعمل على تسكين الألم وخاصة التهابات وآلام المفاصل ويساهم أيضًا في تقوية الجهاز المناعي فهو يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين سي.

يحد اللبان الدكر على معالجة الكثير من الأمراض مثل أمراض الروماتويدي والتهابات المفاصل.

يقضي على الخلايا السرطانية قبل انتشارها في الجسم وبالتالي يحمي الجسم من خطر الإصابة بالأورام السرطانية.

كما أنه يهدئ من الألم الذي ينتج عن المعالجة بالكيماوي لأصحاب الأمراض السرطانية.

مفيد للبشرة حيث أنه غني بمضادات الأكسدة التي تخفف من الالتهاب وتهيج البشرة كما أنه يساهم في شد تجاعيد البشرة.

يزيد من مرونة الجلد ويسرّع من التئام الجروح والحروق التي دق تسببها أشعة الشمس الحارقة.

مفيد على صحة الجهاز الهضمي حيث أنه يعالج مشاكل المعدة المختلفة مثل عسر الهضم وقرحة المعدة والانتفاخات.

تناوله على الريق يساهم في نسف دهون البطن وتخسيس الوزن الزائد. طريقة تحضير منقوع اللبان الذكر المكونات:- كمية مناسبة من الماء الفاتر.

عدة حبات من اللبان الدكر. خطوات التحضير والاستخدام:- قومي بوضع وعاء على النار به كمية الماء المناسبة وقومي بتركه على النار حتى يصل إلى درجة الغليان.

بعد أن يغلي قومي برفعه من على النار وضعي حبات اللبان الدكر على الماء واتركيه في غرفة دافئة لمدة ليلة كاملة.

في الصباح قومي بتصفيته وتناوليه على معدة فارغة أو قبل الإفطار بنصف ساعة. عمر شويل - جدة مش هتصدق النتيجة.. شرب منقوع لبان الدكر في الصباح لمدة 7 أيام معجزة خيالية للجسم - ثقفني

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