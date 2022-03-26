أطعمة كارثية لمرضى السكري .. تناولها على الريق تدمر هرمون الإنسولين وترفع السكر في الدم .. ابتعد عنها مهما كانت حاجتك لها؟

يتبع مريض السكر نظام غذائي معين وذلك للمحافظة على صحته وعدم رفع وخفض نسبة السكر فجأة والتي يمكن أن تسبب غيبوبة ولكن هناك بعض الأطعمة الكارثية التي إذا تناولها الإنسان تضر بصحته وسوف نعرض في هذا المقال أهم الأطعمة التي يجب على مريض السكر توخي الحذر منها.

الأطعمة التي حذر منها الأطباء لمريض السكر

●من أولى وأهم تلك الأطعمة هي الدهون غير المشبعة التي تعمل على رفع السكر بصورة ملحوظة وتسبب له الكثير من المشاكل الأخرى مثل رفع نسبة الكوليسترول في الدم انسداد الشرايين والجلطات.

●ثاني أهم تلك الأطعمة هي البسبوسة والحلويات حيث تعمل هذه الأطعمة على تخريب نسبة الأنسولين وتدمير البنكرياس علاوة على أنها تسبب ارتفاع السكر بصورة ملحوظة فيبدأ مريض السكر يشعر بالارتخاء والصداع وعدم القدرة على بذل أي مجهود والتي تنتهي أحيانًا بالغيبوبة ويؤدي الارتفاع المفاجئ في نسبة السكر إلى الموت في بعض الأحيان.

●الكثرة والأفراط في تناول التمر يسبب أيضًا تخريب البنكرياس وعدم انتظام الأنسولين لأن التمر يحتوي على نسبة عالية من الجلكوز التي ترفع نسبة السكر بشكل واضح.

●من أهم الأطعمة التي تخرب نسبة السكر في الجسم هي النشويات وكثرة الإفراط بها مثل المكرونات والمعجنات والأرز فيجب تناوله باعتدال لمريض السكر.

●العيش الأبيض من أحد الأسباب التي تعمل على رفع نسبة السكر في الدم.

الاحتياطات والمحاذير التي يجب أن يؤخذها مريض السكر

●تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة سكر عالية وتوخي الحذر منها ولا يجب أن نستهين بتلك الأمور حتى لا يحدث غيبوبة سكر والتي قد تنهي حياة الإنسان.

●الحرص على تناول الخضروات والفواكه التي قد تكون مفيدة أكثر من هذه الأطعمة.

●أخذ الأدوية في مواعيدها سواء كان برشام أو حقن.

●الذهاب فورًا ومتابعة الطبيب إذا شعرنا بعدم التوازن والاسترخاء وعدم القدرة على بذل مجهود فقد يشير ذلك إلى ارتفاع نسبة السكر.