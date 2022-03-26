أسهل طريقة لعمل كيكة العشر دقائق في البيت هشة وطرية

كيكة العشر دقائق فى البيت، الكيك هو من الحلويات اللذيذة المفضلة للأطفال والكبار بمختلف أنواعها، والتي يحرص العديد من السيدات على إعدادها في المنزل بدلًا من شرائها من الخارج وذلك لأنها تكون افضل في الطعم وأقل في التكلفة، وهناك طرق عديدة لإعداد الكيك منها كيك الإسفنجي وكيك الشوكولاتة والبرتقال وغير ذلك من الطرق المميزة الأخرى، ومن أسهل وألذ طرق عمل الكيك هو كيكة العشر دقائق في البيت والتي نذكر مكوناتها وخطوات تحضيرها من خلال السطور القادمة،

طريقة عمل كيكة العشر دقائق في البيت

تتميز تلك الطريقة بسهولتها وعدم تطلبها وقت طويل لإعدادها، فهي تعد من أسهل طرق عمل الكيك وأيضًا لا تحتاج لتكلفة كبيرة.

المكونات

عدد 4 بيض.

1 كوب سكر.

2 كوب دقيق.

رشة من الملح.

1 ملعقة بيكنج باودر كبيرة.

1 ملعقة فانيلا سائلة صغيرة.

1 كوب زيت نباتي.

1 كوب زبادي.

خطوات تحضير كيكة العشر دقائق

احضري الخلاط وضعي فيه كل من السكر والزبادي والبيض والزيت والفانيلا والملح وتشغيله لمدة 2 دقيقة.

يوضع الدقيق والبيكنج باودر في وعاء كبير و خلطهما معا.

نضيف الخليط الذي تم تحضيره إلى الدقيق والبيكنج باودر.

يتم خلط المكونات جيدًا بالمضرب اليدوي لحين الحصول على خليط كيك متجانس.

يتم دهن صينية متوسطة بالسمنة ورشة من الدقيق على الجوانب.

يتم سكب الخليط في الصينية وينم خبط الصينية برفق ليخرج الهواء من الخليط

يتم إدخال الصينية الفرن الساخن مسبقًا على درجة 170 مئوية على الرف الأوسط.

تترك في الفرن حتى تنضج ويتم عمل اختبار الكيك بعود خشبي بعد مرور 35 دقيقة.

يتم إخراج الكيك من الفرن وتركها تبرد ثم تقطع وتقدم بجانب الشاي.

يمكن أيضًا تزيين الكيك بالفواكة أو النوتيلا والمكسرات حسب الرغبة.

أسرار عمل كيكة العشر دقائق