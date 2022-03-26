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فول رمضان المدمس سر فول زبدة العربيات بنفس الطعم واللون فول طري يناسب جدا موائد إفطار رمضان وأيضا هو الطبق الرئيسي في السحور حيث أن له فوائد عديدة فهو غني بالبروتين والألياف التي تجعله يشعر بالشبع لفترة طويلة خاصة أثناء الصيام على مائدة الإفطار، فيفضل أن يصنع الفول في منزل بدلا من شراءه والعمل على توفير ميزانية المنزل ويمكنك أن تقدمي طبق الفول ممتاز بنفس طعم الجاهز ويكون بلون بني فاتح ويكون طري القوام.
فول رمضان المدمس سر فول عربيات
ما يمكنك أن تقدم الفول المدمس لأكثر من طريقة ووصفة فيمكن إعداد فول بالسجق أو فول مطبوخ بالطماطم أو فول بالبصل أو فول بالثوم كل تلك الأطباق تستمتع بها الناس فهو من أفضل خيارات للإفطار لأنه يحتوي على نسبة عالية من بروتين والألياف، فتعرفي معنا على طريقة الفول المدمس وسر تدميسه بلون البني فول زبدة لذيذ.
مكونات فول مدمس فول العربيات الزبدة
- نحتاج إلى نصف كيلو من فول الناشف.
- نصف كوب كبير من عدس الأصفر.
- ملعقة كبيرة من الكركم.
- بصلة متوسطة الحجم مقطعة إلى شرائح.
- جزرة مبشورة ثمرة واحدة.
- ثمرة طماطم واحدة متوسطة الحجم.
- نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
سر تحضير فول العربيات الجاهز فول زبدة
- بعد شراء الفول وتنقيته يتم نقعه في ماء ويترك لمدة 8 ساعات على الأقل حتى يطرى قوامه قبل تسويته.
- ثم يصفى الفول من الماء ومن سر صنع الفول هو وضعه في دماسه الفول وليس في حلة أو وعاء كبير بعنق مفتوح واسع، ثم بعد وضع الفول نضيف العدس الأصفر.
- وعليه نضع البصل مقطع والجزر مبشور وعصير الليمون على تلك مكونات تضاف على الفول، ثم نضع الماء مغلي على تلك المكونات وتغطى الدماسة وتترك على نار هادئة حتى يغلي الماء ولابد من أن يكون الفول مغطى.
- لابد من أن يغطي الفول عن طريق الماء وجميع مكونات المضافة إلى الماء تغطى وتترك على نار هادئة، يترك الفول على النار لمدة 7 ساعات مع رفع الغطاء وعندما تقل المياه من الفول يضاف لها ما بين الحين والآخر.
- بعد الانتهاء من تسوية الفول وتجديه طري اتركيه داخل الدماسة وخذي منه على قد حاجاتك فقط مع تغطيته مرة أخرى حتى لا يغير لون الفول الهواء ويجعله يتأكسد ويأخذ لون أسود غامق.
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