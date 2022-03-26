فول رمضان المدمس سر فول زبدة العربيات بنفس الطعم واللون فول طري يناسب جدا موائد إفطار رمضان وأيضا هو الطبق الرئيسي في السحور حيث أن له فوائد عديدة فهو غني بالبروتين والألياف التي تجعله يشعر بالشبع لفترة طويلة خاصة أثناء الصيام على مائدة الإفطار، فيفضل أن يصنع الفول في منزل بدلا من شراءه والعمل على توفير ميزانية المنزل ويمكنك أن تقدمي طبق الفول ممتاز بنفس طعم الجاهز ويكون بلون بني فاتح ويكون طري القوام.

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ما يمكنك أن تقدم الفول المدمس لأكثر من طريقة ووصفة فيمكن إعداد فول بالسجق أو فول مطبوخ بالطماطم أو فول بالبصل أو فول بالثوم كل تلك الأطباق تستمتع بها الناس فهو من أفضل خيارات للإفطار لأنه يحتوي على نسبة عالية من بروتين والألياف، فتعرفي معنا على طريقة الفول المدمس وسر تدميسه بلون البني فول زبدة لذيذ.

مكونات فول مدمس فول العربيات الزبدة

نحتاج إلى نصف كيلو من فول الناشف. نصف كوب كبير من عدس الأصفر. ملعقة كبيرة من الكركم. بصلة متوسطة الحجم مقطعة إلى شرائح. جزرة مبشورة ثمرة واحدة. ثمرة طماطم واحدة متوسطة الحجم. نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

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