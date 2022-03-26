أسهل طريقة لعمل الثومية السوري في المنزل بأقل المكونات

طريقة عمل الثومية، هي واحدة من أنواع الصوص المختلف الذي نستخدمه مع الكثير من الأكلات ويمكن تحضير الثومية بأكثر من طريقة مختلفة، ويمكن تناولها مع الكفتة والشاورما وغيرها وأصبحت الآن أحد النكهات الأساسية التي تقدمها المطاعم مع معظم الوجبات، وفيما يلي سوف نعرض ثلاث طرق مختلفة لتحضير الثومية في المنزل، تابعونا من خلال المقال للتعرف على الطريقة.

طريقة عمل الثومية السوري

الثومية السوري تعد واحدة من المقبلات الأساسية التي تقدم بجانب الشاورما أو الحواوشي أو الهمبورجر، كما تحضر في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة دون بذل مجهود، بعيداً عن شراؤها جاهزة من المحلات، فمكوناتها متوفرة في كل منزل.

المكونات

فصان ثوم مهروسين.

ملعقة صغيرة خل.

بياض بيضتين.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

كوب إلا ربع زيت ذرة.

طريقة التحضير

قومي بوضع بياض البيض مع الثوم والملح في الخلاط الكهربائي، ثم شغلي الخلاط على سرعة متوسطة.

يتم إضافة الزيت ببطء أثناء تشغيل الخلاط وذلك عبر فتحة الخلاط.

ثم يتم وضع الخل مع الاستمرار في الخلط حتي تحصلين على الثومية.

طريقة عمل ثومية بدون بيض

المكونات

كوب زيت عباد الشمس.

فصان ثوم.

ملح.

ربع كوب حليب صويا.

فلفل أسود.

عصير ليمون.

طريقة التحضير

قومي بوضع حليب الصويا والزيت في الخلاط.

استمري في خفق المكونات حتي يصبح قوام الثومية متماسك.

يتم إضافة ملح حسب الرغبة وإضافة عصير الليمون ومزج المكونات معاً مرة أخرى.

يتم إضافة الثوم والفلفل الأسود إلى الخليط.

استمري في الخلط حتي تحصلي على قوام متماسك.

طريقة عمل الثومية بالنشا

المكونات

ثلاث ملاعق نشا.

كوب إلا ربع ماء.

ملعقة صغيرة عصير الليمون.

ثلاث فصوص ثوم.

نصف ملعقة ملح.

أربع ملاعق زيت نباتي.

طريقة التحضير