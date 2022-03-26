خطوات عمل الحلاوة الطحينية الأصلية السادة والصيامي بطريقة المصانع في البيت

طريقة عمل الحلاوة الطحينية، تعتبر الحلاوة الطحينية من أكثر أنواع الحلى التي تشتهر بها بلاد الشام في الأحياء والأسواق الشعبية، فهي من أحد أنواع الحلويات والأطعمة السكرية وتتمتع بمذاق لذيذ للغاية، حيث تتكون الحلاوة الطحينية في الأصل من السمسم والسكر ويضاف إليها المكسرات أو أي نوع من أنواع الفواكه الطازجة أو المجففة، وفي الغالب يتم الحصول على الحلاوة الطحينية من الأسواق والسوبر ماركت ومتاجر الحلوى، ولكن بعد التعرف على سر طريقة تحضير الحلاوة الطحينية سوف نشاركها معكم من خلال هذا النص التالي.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية

هناك عدة نكهات وأنواع من الحلاوة الطحينية ولكننا سوف نتعرف معكم على الطريقة الأساسية لتحضيرها في المنزل من خلال ما يلي:

المكونات

كأس من الطحينة السائلة.

كأس من السكر البودرة.

كوبان من بودرة الحليب.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من المكسرات المجروشة.

طريقة التحضير

مزج السكر البودرة والحليب البودرة في وعاء متوسط الحجم.

إضافة الفانيليا إلى المكونات ثم تقلب المكونات لكي تتجانس مع بعضها.

سكب الطحينة السائلة إلى المكونات مع الاستمرار في التقليب للحصول على قوام متماسك.

تحضير قالب مستطيل الشكل ثم يبطن بورقة الزبدة، ويوضع نصف كمية الخليط فيه.

توزيع نصف كمية المكسرات فوق الخليط، ثم يوضع باقي خليط الحلاوة.

تزين الحلاوة من الوجه بباقي المكسرات ويحفظ القالب في الثلاجة لمدة ساعتين لكي تتماسك جيدا ثم تقطع شرائح وتقدم.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية الصيامي

المكونات:

كيلو من الطحينة السائلة.

كيلو من السمسم المحمص.

نصف كيلو من العسل الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

خطوات التحضير: