طريقة تتبيله الدجاج بالليمون والثوم تتبيله جديدة جهزيها لمائدة رمضان

تتبيله الدجاج بالليمون والثوم تتبيله شهية ومغذية قومي بتجهيزها على مائدة رمضان من الوجبات المميزة في المطبخ الفرنسي لأنها سهلة في الطهي و تحتوي على فوائد ومزايا عديده غذائية تمد الجسم بما يجتاحه من الفيتامين والعناصر الغذائية الهامة ويستفيد منها الصغار والكبار لأنها تحمل الكثير من البروتينات والنشويات والدهون والأحماض الامينية التي تقوم بدورها على تجديد الخلايا كما أن نتناول الدجاج المتبل بالليمون والثوم يعمل على منع الإصابة بأمراض فقر الدم والأنيميا داومي سيدتي على تحضيرها و تناولها في الأسبوع مرتين من هنا سيدتي نقوم بتقديم طريقه مختلفه لعمل الدجاج بتتبيله الليمون والثوم قومي بتجربتها حقا انها شهيه ومغذيه اليكى الطريقة.

مكونات تتبيله الدجاج بالليمون والثوم

عدد 8 قطع من الدجاج و من الأفضل أن يكون من الأفخاذ.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

نصف كيلو بطاطس أو عدد 3 حبات مقشرة.

كمية مناسبة الفلفل الألوان احمر واصفر.

عدد7 فصوص من الثوم المهروس.

مقدار كوب من زيت الزيتون أو عباد الشمس.

ملعقة متوسطة الحجم من الكزبرة الجافة المطحونة.

ملح حسب الرغبة.

بهارات دجاج.

طريقة تحضير وعمل التتبيله الدجاج

أولا قومي بغسل أفخاذ الدجاج بالملح والدقيق جيدا ثم صفيها جيدا من الماء وأبدائي في تحضير التتبيله.

نحضر وعاء ونضع فيه مكونات تتبيله الدجاج من الملح والفلفل والثوم المهروس وعصير الليمون.

ثم نضيف عليهم الكزبرة الناشفة المطحونة وبهارات الدجاج مع إضافة نصف كوب من الزيت.

تقلب جميع المكونات مع بعضها جيدا ثم نضع فيها الدجاج ونغطيها بكيس محكم ونتركها جانبا لمدة ثلاث ساعات في الثلاجة.

يجب ترك الدجاج في التتبيله لمده لا تقل عن ثلاث ساعات و من الأفضل ليله كاملة حتى يتشرب الدجاج من التتبيله جيدا.

نجهز صينيه خبز ونضع فيها قطع الدجاج المتبلة ثم نقطع معها حبات البطاطس والفلفل الألوان.

ونضع عليهم نصف كوب الزيت المتبقي وعصير الليمون.

وبعد نضعها في الفرن الساخن مسبقا على درجة حرارة 180.

و بعد تغطيتها أو وضعها في كيس الفرن نتركها لمدة ساعة ونصف حتى يتم النضج.

ثم نخرجها من الفرن وتقدم ساخنة مع الأطباق الجانبية مثل الأزر الأبيض و سلطه الخضار والمخلل وصحة وهنا.

سيدتي قدمنا لك طريقة مختلفة لعمل تتبيله الدجاج حتى تقومي بعملها لأفراد أسرتك طعام شهي ومغذى افضل من شراؤه من المحلات لأنه غالى الثمن نظرا لارتفاع الأسعار وغير ذلك تكوني مطمئنة لمكونات الوصفة مكونات صحية.