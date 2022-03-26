أفضل طريقة صحية لقلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت

طريقة صحية لقلي الباذنجان، يواجه الجميع مشكلة في قلي الباذنجان حيث يرغب الكل في تناول باذنجان صحي خالي من الزيت لكي يستفيدوا من نسبة الحديد الموجودة به، ويوجد العديد من الطرق الصحية لقلي الباذنجان، ويمكن أيضا إعداده بأكثر من طريقة مثل باذنجان مقلي مع ماء وملح، وباذنجان مقلي مع دقيق، وبابا غنوج، باذنجان محشي، ومسقعة باللحمة المفرومة، وغيرها من الطرق التي يمكن تناول الباذنجان من خلالها دون قليه في الزيت، تابعونا حضراتكم للتعرف على المكونات والطريقة.

طريقه صحية لقلي الباذنجان

يعتبر الباذنجان من الخضراوات المغذية الغنية بالحديد والعديد من الفيتامينات المهمة لجسم الإنسان، حيث يتم قليه ورفعه على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد، ويتم تناوله بطريقة صحية، فيمكنك اتباع الخطوات بشكل صحيح حتى يتم القلي بطريقة صحية.

المكونات

حبتان من الباذنجان.

ثلاث ملاعق دقيق.

ملعقة صغيرة كمون.

مقدار ملعقة صغيرة ملح.

ثلاثة ملاعق بقسماط.

طريقة التحضير

اغسلي الباذنجان جيداً، ثم يتم تقطيعه إلى شرائح طولية.

ضعي شرائح الباذنجان في ماء بملح.

اخلطي كلا من الملح والبقسماط والدقيق والكمون في وعاء كبير.

صفي الباذنجان جيداً من الماء وضعيه في الخليط الجاف.

قومي بوضع كمية من الزيت في مقلاة على النار واتركيه حتى يسخن.

ضعي الباذنجان في الزيت لمدة دقيقتين لكل ناحية حتي يصبح باللون الذهبي.

قومي بوضع شرائح الباذنجان على مناديل ورقية الخاصة بالمطبخ، ثم اتركيها حتي يتخلص من الزيت الموجود به.

طريقة إعداد بابا غنوج

المكونات

حبة واحدة باذنجان متوسطة الحجم.

أربعة فصوص ثوم.

ملعقة طحينه.

نصف ملعقة خل.

ملح.

كمون.

كزبرة.

ثلاث ملاعق زيت كبيرة.

شطه حسب الرغبة

طريقة التحضير