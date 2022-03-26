كل يوم كيلو.. طريقة التخسيس السريع في شهر رمضان 2022

باقتراب شهر رمضان يرغب الكثيرون معرفة طريقة التخسيس السريع في شهر رمضان، حيث أنه من الممكن استغلال الصيام في هذا الشهر المبارك وخسارة الوزن الزائد في ساعات الصيام الطويلة قد تكون داعم جيد لتعويد المعدة على الجوع وعدم الرغبة في تناول الطعام بشراهة طوال الوقت، وذلك لأن تعويد المعدة هو بداية الرجيم وخسارة الوزن وتلك الفرصة متاحة في الصيام.

طريقة التخسيس السريع في شهر رمضان

هناك الكثير من طرق خسارة الوزن من بينها طريقة التخسيس السريع في شهر رمضان، حيث يمكن استغلال فترة الصيام الطويلة في الحصول على خسارة الوزن بشكل آمن وصحي دون خسارة عناصر أساسية بالجسم، ويمكن حصر تلك الطرق فيما يلي:

الحرص على ترطيب الجسم طوال فترة الصيام، وذلك يتم من خلال شرب كميات مياه كبيرة أثناء فترة الإفطار، وتناول سوائل بدون سكر.

حيث يجب الحرص على شرب لترين ماء أو حوالي ثمانية أكواب ماء في فترة الإفطار، وذلك من خلال شرب كوبين ماء قبل الإفطار لتقليل كمية الطعام.

بجانب ضرورة تناول كوب ماء كل ساعة خلال الفترة الزمنية الفاصلة بين الإفطار والسحور وهذا يعني شرب حوالي أربع أكواب ماء.

علاوة على ضرورة تناول كوبين ماء خلال السحور.

بالإضافة إلى ضرورة تناول كميات قليلة من الطعام في الإفطار، ثم تناول البروتين مع محاولة البعد عن النشويات بقدر الإمكان.

كما يمكن البدء بتناول التمر لأنه يُعد مصدر من أهم مصادر السكر الذي يحتاجه الجسم بعد قضاء فترة صيام طويلة.

رجيم رمضان كل يوم كيلو

تُعد أفضل طريقة التخسيس السريع في شهر رمضان هي رجيم رمضان كل يوم كيلو، حيث أنه يسهل فقدان الوزن بشكل جيد وهو يعتمد على مكونات تساهم بشكل كبير في خسارة الوزن، ويمكن عرض الطريقة من خلال الخطوات التالية: