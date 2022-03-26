بحشوة القشطة البلدى جهزى ألذ كنافة في البيت بسهولة وبدون مجهود

الحلو يعتبر طبق رئيسي على المائدة في شهر رمضان الكريم ولا يمكن الاستغناء عنه وتقوم الأم بإعداد الكثير من أنواع الحلويات في هذا الشهر حتى تعوض ما ينقص الأسرة من السكريات خلال فترة الصيام في النهار، وتتفنن الام في تحضير الحلويات وتتصدر الكنافة حلويات شهر رمضان بجميع أنواعها وخصوصاً الكنافة بالقشطة هي التي يفضل تناولها جميع أفراد الأسرة.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة

يوجد أكثر من طريقة لعمل الكنافة بالقشطة في المنزل ويمكن أيضاً إعداد الكنافة بالقشطة مثل الجاهزة تماماً اذا تم اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح وبالترتيب، وهذه الخطوات عبارة عن:

مكونات الكنافة بالقشطة

نصف معلقة صغيرة فانيليا سائلة.

عدد ٢ كوب من الحليب.

كرب واحد من السكر البودرة الناعم.

عدد ٢ معلقة كبيرة من النشا.

كوب واحد من السمن اللينة.

نصف كيلو من الكنافة.

قطر للكنافة.

طريقة تحضير الكنافة

نقوم أولاً بتسخين الفون على درجة حرارة 180 درجة ونثبت الرف الشبكي في وسط الفرن، وبعد ذلك نحضر قالب له فتحة في الوسط.

ونقوم بوضع الكنافة والسمن والسكر في وعاء عميق ونقلب الكنافة جيداً بأطراف الأصابع حتى تختلط تماماً بالسمن والسكر مع مراعاة عدم تقطيع الكنافة والحفاظ على خيوط الكنافة متماسكة.

وبعد ذلك نقوم بأخذ ثلث كمية الكنافة ونضعها في القالب ونغطي القاع والحواف جيداً ونقوم بعمل تجوف في منتصف الكنافة مع عدم وصول التجويف الي القاع.

وبعد ذلك نقوم بوضع القشطة في المنتصف بهدوء حتى لا تصل القشطة الي قاع الصينية ونوزعها على باقي الكنافة ختي تغطي الكنافة بشكل كامل ونضغط عليها.

وبعد ذلك نقوم بوضع صينية الكنافة في الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى تتماسك القشطة ويصبح لون الكنافة ذهبي غامق.

ونقوم بإخراج الكنافة من الفرن ونقلبها في طبق للتقديم ويقون مسطح ونوزع فوق الكنافة الشربات وتقدم باردة أو دافئةَ.

طريقة عمل القشطة

المكونات

حليب.

نشا.

فانيليا.

طريقة التحضير