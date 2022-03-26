نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقشير وتبييض اليدين والرجلين في يومين وبخلطة سحرية منزلية لا تصدقين ما هي في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلال فصل الشتاء بسبب الرطوبة والبرودة القارسة تجف البشره والجلد مما يجعل اليدين والقدمين اكثر جفافا وخشونة واسمرار ، لذا يجب علي كل انثى ان تهتم بنظافة وملمس يديها وقدميها، ولاجل ذالك سنقدم طرق ووصفات عديدة لتنظيف وتقشير وتبييض اليدين والقدمين بمواد طبيعية تجعله اكثر نعومة وبياضا مما زي قبل ومع الاستمرارية ستجدين يديكي وقدميكي قد اختلفا تماما والاسمرار والتشققات قد اختفت اليكم التالي

خلطة الفازلين لتقشير وتبييض اليدين والقدمين

مكونات خلطة الفازلين :

ملعقة فازلين

ملعقة عصرة ليمون

ملعقة بيكربونات الصوديوم

طريقة تحضير خلطة الفازلين :

قومي بخلط كلا من الفازلين والكربونات والليمون حتى يمتزجا سويا ، ثم قومي بدهن المزيج على يديكي وقدميكي مدة عشر دقائق ثم قومي بغسلهم ، وللحصول على نتيجة مرضيه وساحرة يجب تكرار الوصفة مرتان في اسبوع

خلطة الطماطم والحليب

حبتين من الطماطم المتوسطة الحجم

كمية من الحليب

الطريقة : قومي بخلط الطماطم والحليب ، ثم قومي بدهن الخليط على يديكي ورجليكي واتركيه مدة ٦٠ دقيقة ثم اغسليهم جيدا وستجدين نتيجة مبهرة

خلطة الزبادي وماء الورد

مكونات خلطة الزبادي وماء الورد :

علبة زبادي

ملعقتين ماء ورد

الطريقة : اخلطي الزبادي مع ماء الور قومي قبل الاستحمام بفرك رجليكي ويديكي واتركي الزبادي حتى ١٥ دقيقة تقريبا ثم اغسليه فهذا الخليط يعطي ترطيب لا يوصف لليدين والرجلين كما يعمل الزبادي على تبييض الجلد

خلطة الكركم وزيت الزيتون

مكونات

ملعقة من مسحوق الكركم

ملعقة زيت زيتون

طريقة تحضير الخلطة :

نقوم بمزج كلا من ملعقة الكركم وملعقة زيت الزيتون مع بعضهم البعض حتى يمتزج الخليط تماما ، ثم قومي بدهن الخليط على يديكي وقدميكي ثلاثون دقيقة تقريبا ، ثم قومي بغسل الخليط وازالته بالماء الدافئ

خلطة عرق السوس والحليب

مكونات

اربع ملاعق من عرق السوس

ربع كوب من الحليب

طريقة التحضير :

قومي بخلط المكونات السابقة مع بعضها البعض حتى يصنعا خليط متجانس ، قومي بدهن الخليط على يديكي وقدميكي ثم اتركيه حتى يجف ، قومي بفرك الخليط ومسحه بقطنة مبتله بالماء الدافئ