نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل الإندومي في البيت زي الجاهز وأحسن في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الاندومي في البيت، يعتبر الإندومي من الأكلات التي يعشقها الكبار والصغار، حيث تتميز بالطعم الجذاب والشهية، ولكن من المعروف أن الجاهزة منها تسبب العديد المشكلات الصحية لما تحتوي على مواد حافظة، ونظراً لهذا تبحث كل سيدة عن طريقة إعدادها بالبيت لكي تكون صحية ومفيدة خالية من المواد المصنعة التي تسبب الكثير من الأمراض، وفي هذا الصدد سوف نقدم لكم خلال طريقة تحضير الاندومي بالتفصيل لكي يتم تحضيرها لأطفالك بشكل دائم.

طريقة عمل الاندومي في البيت

يعتبر المكرونة من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، نظراً لطعمها الشهي واللذيذ، لذلك يمكنك معرفة طريقة عمل الاندومي في البيت من خلال الآتي:

المكونات:

200 جرام من المكرونة الاسباجتي.

معلقة ص من كرفس بودرة.

ملعقة ص من الثوم البودر.

ملعقة ص من البصل البودر.

نصف ملعقة ص من الشطة.

نصف ملعقة ص من بهارات اللحم.

نصف ملعقة ص من البابريكا.

ملعقة ص من الكاري.

مكعب من مرقة الخضار.

مكعب من مرقة الدجاج.

ملح.

زعتر.

زيت.

خطوات تحضير الاندومي البيتي

تتمثل طريقة عمل الاندومي في البيت فيما يلي:

نحضر وعاء ونضع به كمية كافية من الماء مع القليل من الزيت، ونضع الوعاء على النار وننتظر حتى يغلي.

نضع بعد ذلك المكرونة ونقلبها جيداً.

نضع بعد ذلك المكرونة ونقلبها جيداً. يتم بعد ذلك إضافة الملح والكرفس والبصل البودرة والثوم البودر والزعتر الكاري والشطة، ونقلب المكونات جيداً.

نقوم بإضافة مكعب مرقة الخضار،ومرقة الدجاج وباقي البهارات، ونقلبهم جيداً.

تترك المكرونة حتى يتم تسويتها جيداً و تتشرب البهارات.

ترفع من على النار وتوضع في الأطباق وهي ساخنة.

وتصبح بذلك الاندومي جاهزة للتقديم.

طريقة عمل الإندومي الجاهز

يتسائل البعض عن طريقة عمل الإندومي الجاهز في البيت على الرغم من أنه سهل التحضير، فقط قومي بوضع كوب ونصف من الماء على النار وعندما يبدأ الماء فى الغليان، توضع به الإندومي بمحتويات الكيس كاملة من مكرونة وتوابل وشطة، وتغطى وتترك من لمدة 3 دقائق حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم، يتم تصفيه الإندومي من الشوربة، ويمكن تناوله مع الشوربة الناتجة منه، كما يمكن تقديم قطع من البانية المقلي بجانبه.

وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل الاندومي في البيت بكل سهولة ممكنة دون الحاجة إلى شرائها جاهزة مرة أخرى، ومن المتعارف عليه أن الاندومي البيتي سوف تجدونها شهية و صحية ومفيدة أكثر من الجاهزة، وموفرة أيضاً عن أكياس الاندومي الجاهزة والتي لا تكون صحية مثل المجهزة منزلياً جربيها الآن ولاحظي الفرق بنفسك.