نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمقادير مظبوطة.. طريقة عمل كحك العيد الناعم والدايب دوب بمكونات اقتصادية بطعم احلي من الجاهز في المقال التالي
كحك العيد، من أهم لوصفات التي من الممكن أن يتم عملها بالأخص بالأعياد هي وصفة الكعك المفضلة للكثيرين والتي لا غنى عن عملها في الأعياد، ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبلة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تخص كيفية عمل عجينة الكعك وكيفية استعمال بعض المكونات لتحضير العجينة وبأقل الإمكانات، وفيما يلي أيضا من فقراتنا عرضا لأهم ما يجب اتباعه من الخطوات الصحيحة والتي يتم بها تحضير العجينة وحشوها وتشكيلها والطريقة الصحيحة أيضا لخبز كعك العيد.
مقادير عمل كحك العيد
من المكن لكل ربات البيوت أن تقمن بعمل حلوى الكعك بكل سهولة في البيت ومن خلال الاتباع لخطوات بسيطة جدا يتم من خلالها عمل العجينة الناعمة سهلة التقطيع والتشكيل بعد ذلك فالعجينة لا بد وأن تكون بملمس جيد يسهل بعده تشكيل الكعك، ومن أهم المكونات الأساسية لعمل كعك العيد ما يلي في النقاط القادمة، كعك العيد من الحلويات الأساسية بالأعياد وفما يلي المكونات والتي من خلالها يكون من السهل الحصول على وصفة الكعك بمذاقها المثالي والمميز مثل المحلات، وفيما يلي أهم المكونات:
- كيلو من مكون الطحين الأبيض.
- كوب من الحليب.
- ملعقة صغيرة خميرة بيرة أو فورية.
- رشة من الملح.
- ملعقة من الخل.
- كوب من السمن البلدي.
- ملبن.
- ملعقتان من السكر.
- مكسرات مجروشة.
- المنقش المفضل.
- صاج للخبز.
- وعاء ملائم.
طريقة عمل كحك العيد بالكيلو
من الممكن أن يتم اتباع الخطوات القادمة:
- الخطوة الأولى تكون من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة ووضع الدقيق في الوعاء الملائم.
- يتم خلط الدقيق في البداية بشكل جيد مع الخميرة والسكر والسمن البلدي والحليب.
- التقليب المستمر حتى نحصل على العجينة الناعمة للكعك.
- اتركي العجينة ساعة حتى يتضاعف حجمها.
- قومي بقطيع العجين لكرات صغيرة.
- حشو العجين بخليط المكسرات مع الملبن بعد مزجهما بشكل جيد.
- كرات العجين يتم رصها في الصاج الملائم مع نقشها بالمنقش ومن ثم لا بد وأن تترك مرة أخرى حتى يكتمل تخميرها.
- بعد التخمير يكون من السهل خبز الكعك بالفرن وعلى درجة حرارة مائتين بالرف الأوسط
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