طريقة عمل فطائر اللحمة الطرية بطعم لذيذ أحلى من المطاعم

فطائر اللحمة الطرية ، من أجمل الأكلات السريعة التي يتم تحضيرها في البيت بكل سهولة بدل من شرائها من الخارج بأسعار غالية الثمن ولا نضمن نظافتها، وهى تمتلك بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل مخبوزات ناجحة بكل سهولة، وهى تتميز بطعمها ورائحتها الجميلة التي تنبعث منها أثناء التسوية، ويمكن حشو الفطائر بعدة حشوات مختلفة مثل الدجاج، والجبنة، والمشروم، والعجوة، وكل هذه الأنواع بسيطة للغاية وتستطيع ربات البيوت القيام بعملها بكل سهولة ، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل فطائر اللحمة الطرية بقوام هش وطعم لذيذ أحلى من المطاعم.

مكونات فطائر اللحمة الطرية

تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة كبيرة مفرومة.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم.

طبق صغير من الفلفل الرومي المفروم.

ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة.

مكونات العجينة

ثلاث أكواب من الدقيق الفاخر.

٢ كوب من الماء الدافئ للعجن.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

رشة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الزيت النباتي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر اللحمة الطرية بطعم لذيذ أحلى من المطاعم بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به الدقيق، والخميرة، والملح، واللبن البودرة ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نقوم بإضافة الزيت للخليط ونقلب برفق حتى يصبح الدقيق متفتت مثل الرمل. نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة ساعة كاملة حتى يختمر ويتضاعف حجمه. نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من الزيت، ثم نقوم بتقطيع العجين عليها إلي كرات متوسطة الحجم. ثم نغطي كرات العجين ونتركها حتى ترتاح لمدة عشر دقائق حتى يسهل فردها.

طريقة حشو فطائر اللحمة الطرية

سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة التي تساعدنا على عمل فطائر لذيذة وهشة وهى كالتالي:-