نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فطائر اللحمة الطرية بطعم لذيذ أحلى من المطاعم في المقال التالي
فطائر اللحمة الطرية ، من أجمل الأكلات السريعة التي يتم تحضيرها في البيت بكل سهولة بدل من شرائها من الخارج بأسعار غالية الثمن ولا نضمن نظافتها، وهى تمتلك بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل مخبوزات ناجحة بكل سهولة، وهى تتميز بطعمها ورائحتها الجميلة التي تنبعث منها أثناء التسوية، ويمكن حشو الفطائر بعدة حشوات مختلفة مثل الدجاج، والجبنة، والمشروم، والعجوة، وكل هذه الأنواع بسيطة للغاية وتستطيع ربات البيوت القيام بعملها بكل سهولة ، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل فطائر اللحمة الطرية بقوام هش وطعم لذيذ أحلى من المطاعم.
مكونات فطائر اللحمة الطرية
تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- بصلة كبيرة مفرومة.
- ربع ملعقة صغيرة من الثوم.
- طبق صغير من الفلفل الرومي المفروم.
- ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة.
مكونات العجينة
- ثلاث أكواب من الدقيق الفاخر.
- ٢ كوب من الماء الدافئ للعجن.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.
- رشة صغيرة من الملح.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر اللحمة الطرية بطعم لذيذ أحلى من المطاعم بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء ونضع به الدقيق، والخميرة، والملح، واللبن البودرة ونقلبهم مع بعض جيداً.
- ثم نقوم بإضافة الزيت للخليط ونقلب برفق حتى يصبح الدقيق متفتت مثل الرمل.
- نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة ساعة كاملة حتى يختمر ويتضاعف حجمه.
- نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من الزيت، ثم نقوم بتقطيع العجين عليها إلي كرات متوسطة الحجم.
- ثم نغطي كرات العجين ونتركها حتى ترتاح لمدة عشر دقائق حتى يسهل فردها.
طريقة حشو فطائر اللحمة الطرية
سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة التي تساعدنا على عمل فطائر لذيذة وهشة وهى كالتالي:-
- نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها ثم ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت ونتركها حتى تسخن.
- نقوم بإضافة البصل والفلفل الرومي ونقلب باستمرار حتى نحصل على لون ذهبي.
- ثم نقوم بإضافة اللحمة على البصل ونقلب باستمرار حتى يصبح لون اللحمة بني داكن.
- نضع القليل من الملح والفلفل والبهارات للخليط ونقلب حتى يصبح الخليط متجانس.
- ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة عشر دقائق على نار هادئة حتى نتخلص من سائل اللحمة تماماً.
- ثم نرفع الطاسة من على النار ونتركها جانباً حتى تبرد تماماً.
- نقوم بفرد كرات العجين على شكل دائرة متوسطة الحجم.
- ثم نضع ملعقة كبيرة من خليط اللحمة في منتصف الفطائر.
- نغلق الفطائر جيداً من الأطراف حتى تصبح مثل الدائرة.
- نرص فطائر اللحمة على صينية كبيرة مدهونة بقليل من الزيت.
- نقوم بضغط عليها على الفطائر بواسطة اليد حتى تصبح مثل القرص.
- نترك الصينية لمدة عشر دقائق حتى يتضاعف حجمها وتصبح منتفخة.
- ثم نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيداً.
- ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي الجميل.
- نخرجها من الفرن ونرصها على طبق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل فطائر اللحمة الطرية بطعم لذيذ أحلى من المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.