نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل النجرسكو في البيت مثل المطاعم في المقال التالي

تعد المكرونة النجرسكو من أشهر الاكلات الايطالية التي انتشرت بشكل كبير في مختلف دول العالم واصبحت تقدم في معظم المطاعم. حيث تعد النجرسكو من الاكلات المحببة والمفضلة لدي كلا من الكبار والصغار. حيث يتم اعدادها بعدة طرق مختلفة سنقدمها لكم من خلال هذا المقال. النجرسكو المكونات دجاجة كاملة مسلوقة ومخليه من العظام.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون والزبدة والثوم المعمر شايفز.

نصف كوب من مرق الدجاج والكريمة الطازجة وجبنة بارميزان مبشورة.

نصف كيس من المعكرونة.

حبة من الفلفل الاحمر الحلو المفروم الي مكعبات.

بصلة مفرومة.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

فص ثوم مفروم.

ملح وفلفل ابيض حسب الرغبة.

ثمن ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

المزيد من جبنة البارميزان للتزيين. طريقة التحضير نقوم بوضع المعكرونة في وعاء واضافة اليها الماء وسلقها الي ما قبل النضج ثم تصفيتها.

وضع زيت الزيتون والزبدة في قدر واضافة البصل اليه وتشويحه حتى يتغير لونه ويصفر.

اضافة الثوم الي المكونات مع التحريك.

قومي بإضافة الدقيق الي المكونات والتحريك جيدا ثم اضافة مرق الدجاج وترك المكونات على النار حتى تغلي ثم اضافة الكريمة الطازجة وتحريك الخليط جيدا.

التتبيل بالفلفل الابيض والملح وجوزة الطيب ونصف كمية جبنة البارميزان.

اضافة قطع الدجاج المسلوقة الي الصوص مع التحريك ثم اضافة الفليفلة الحمراء واضافة المعكرونة المسلوقة للخليط مع التحريك.

تقديم الطبق ورش الثوم المعمر شايفز المفروم وجبنة البارميزان الي الطبق وتقديمه فورا. نجرسكو بالدجاج المكونات اربعمئة غرام من المعكرونة البيني الاصابع.

بصلة متوسطة مقطعة الي ارباع.

أربع قطع من فيليه الدجاج.

ورقتا غار.

كوب من الحليب والكريمة الحامضة.

ربع كوب من الدقيق.

أربع حبات من الفلفل الاسود الصحيح والهيل الصحيح.

عشر حبات من المشروم المقطع الي شرائح.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزيتون الاسود او الاخضر المقطع الي شرائح وجبنة الشيدر المبروشة.

كوبان من جبنة الموز ريلا المبروشة. طريقة التحضير وضع كمية كبيرة من الماء في وعاء عميق مع اضافة ملعقة كبيرة من الملح وملعقة كبيرة من زيت الذرة ووضع القدر على نار متوسطة حتى يغلي الماء.

اضافة المعكرونة الي الماء وسلقها مدة عشر دقائق حتى تنضج بشكل تام ثم تصفيتها من الماء ووضعها في طبق عميق.

وضع الدجاج في قدر ذو قاعدة سميكة واضافة اليه البصل والملح وورق الغار والهيل والفلفل ثم غمر الدجاج بالماء ووضع القدر على نار متوسطة وترك الدجاج على النار مدة اربعين دقيقة حتى ينضج بشكل تام.

اخراج الدجاج من المرق وتصفية المرق من اية شوائب ثم تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة الحجم.

وضع الكريمة والحليب في قدر ذو حجم متوسط وسميك القاعدة واضافة مقدار كوبين من مرق الدجاج واضافة الدقيق وتحريك المواد بالمضرب الشبكي اليدوي حتى يذوب الدقيق.

وضع القدر على نار متوسطة والتحريك باستخدام ملعقة خشبية حتى يغلي الحليب وتتكون صلصة بيضاء ناعمة ومتجانسة بشمايل.

تثبيت الرف الشبكي في منتصف الفرن وتسخينه على درجة حرارة مئة وثمانين درجة مئوية ثم تجهيز طبق فرن بحجم متوسط.

اضافة ثلث كمية الصلصة على المعكرونة والتقليب بملعقة خشبية حتى تختلط الصلصة مع المعكرونة.

سكب نصف كمية المعكرونة في الطبق وتوزيع الدجاج عليه وتوزيع نصف كمية الموز ريلا والشيدر ثم اضافة باقي المعكرونة وادخال الطبق للفرن مدة ربع ساعة حتى تصبح باللون الذهبي ثم تقديمها فورا. عمر شويل - جدة طريقة عمل النجرسكو في البيت مثل المطاعم - ثقفني

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