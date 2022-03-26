الكفتة المشوية بطريقة سهلة وبخلطة مميزة وبنكهة لذيذة أحلى من المطاعم

الكفتة المشوية ، من ألذ وأشهى الأكلات المشوية والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضا، كما أنها تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث يقبل الكثير على تناولها في المطاعم، نظراً لما لها من مذاق لذيذ ومميز، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمذاق لذيذ وشهي، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، كما أنها من الأكلات التي تقدم في المناسبات والأعياد، كما يمكنكم تجربة كفتة الدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات الكفتة المشوية

تتكون الكفتة المشوية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كيلو لحم مفروم ناعم.

4 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

2 حبة بصل أحمر مبشور ناعم.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة صغيرة من بهارات المشاوي.

زيت.

طماطم مقطع شرائح.

بصل مقطع شرائح.

فلفل أخضر مقطع شرائح.

سلطة طحينة.

سلطة خضراء.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على الكفتة المشوية في الفرن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: