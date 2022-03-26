نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكفتة المشوية بطريقة سهلة وبخلطة مميزة وبنكهة لذيذة أحلى من المطاعم في المقال التالي
الكفتة المشوية ، من ألذ وأشهى الأكلات المشوية والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضا، كما أنها تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث يقبل الكثير على تناولها في المطاعم، نظراً لما لها من مذاق لذيذ ومميز، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمذاق لذيذ وشهي، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، كما أنها من الأكلات التي تقدم في المناسبات والأعياد، كما يمكنكم تجربة كفتة الدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بكل سهولة، وبألذ الوصفات.
مكونات الكفتة المشوية
تتكون الكفتة المشوية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- كيلو لحم مفروم ناعم.
- 4 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.
- 2 حبة بصل أحمر مبشور ناعم.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- 2 ملعقة كبيرة من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملح حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
- ملعقة صغيرة من بهارات المشاوي.
- زيت.
- طماطم مقطع شرائح.
- بصل مقطع شرائح.
- فلفل أخضر مقطع شرائح.
- سلطة طحينة.
- سلطة خضراء.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على الكفتة المشوية في الفرن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه اللحم المفروم والبصل المبشور والبقدونس المفروم والدقيق والبيكنج بودر والثوم البودرة والبابريكا والفلفل الأسود والملح والبهارات المشكلة وبهارات المشاوي، ثم نخلط ونعجن جيدا حتى يتجانس الخليط ويصبح ناعم.
- ثم نغطي الوعاء بكيس بلاستيك ونترك الخلطة ترتاح لمدة نصف ساعة.
- ثم نحضر صينية وندهنها بالزيت، ثم نضيف إليها البصل الشرائح والطماطم الشرائح والفلفل الأخضر الشرائح ورشة من الملح المبهر وملعقة صغيرة من الزيت، ثم نخلطهم جيدا، ثم نساويهم في الصينية.
- بعد ذلك نشكل الكفتة، ندهن اليد بالزيت، ثم نأخذ قطعة من خلطة اللحم (الحجم حسب الرغبة)، ثم نشكلها على سيخ أو ملعقة كبيرة ونضغط عليها باليد ونساويها، ثم نرص الكفتة فوق الخضار.
- ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على أعلى درجة حرارة ونضعها على الصاج، وعندما ينزل ماء الخضار والكفتة نرفعها على الشبكة ونشغل الشواية ونتركها حتى تتحمر.
- ثم نخرج الصينية من الفرن، ونضع في منتصف الصينية وعاء صغير ونضيف إليه ملعقة كبيرة من الزيت وقطعة من الفحم.
- بعد ذلك نغطي الصينية بورقة فويل، ثم نتركها حتى تأخذ الكفتة الرائحة.
- ثم نقدم الكفتة المشوية في طبق التقديم مع السلطة الخضراء وسلطة الطحينة والعيش الشامي الصغير.
- وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكفتة المشوية بطريقة سهلة وبخلطة مميزة وبنكهة لذيذة أحلى من المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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