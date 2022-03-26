نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سحرية لتنعيم الشعر الخشن وتكثيف الشعر الخفيف في اسبوع واحد فقط وبمكون واحد لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الخميرة من اكثر المكونات الطبيعية فعالية في علاج الشعر من التساقط وتكثيفه وتنعيمة ايضا كما انها تساعد في تعزيز بصيلات الشعر مما يجعل الشعر ينمو سريعا، كما انها تعطي الشعر القوة الكافيه واللمعان لمقاومة التساقط مما تحتوية من فيتامينات ومعادن مفيدة لصحة الشعر وتعطي القوة والتغذية لبصيلات الشعر والجلد ويعمل على تكثيف ونمو الشعر سريعا وفي وقت قياسي كما سنوضح هنا خلطة الخميرة لتكثيف الشعر الخفيف وتنعيم الشعر المجعد والخشن .

لا تقتصر استخدام الخميرة لتخمير المخبوزات فقط فهو له فعاليه كبيره في تغذية الشعر وتنعيمه ومنع تساقط الشعر ولان بعض الفتيات تعاني من الشعر المجعد والخشن جئنا هنا بطر يقة فعالة وفي وقت سريع لفرد الشعر ولان الخميرة تحتوي معادن فيتامينات فالشعر بحاجه الا تحفيز البصيلات للنمو وهنا سنقدم خلطة لتنعيم الشعر وتكثيفه من الخميره وبعض المكونات الطبيعية

خلطة الخميرة لتنعيم الشعر وتكثيفه

مكونات خلطة الخميرة لتنعيم الشعر :

الخلطة الاولى:

ملعقة خميرة الفورية

صفار بيض

ملعقة عسل النحل

ثلاث ملاعق من حليب دافئ

طريقة استخدام خلطة الخميرة :

قومي بمزح كلا من اللبن الدافئ والعسل مع التقليب ثم ضعي عليها الخميرة الفورية وتترك مدة عشر دقائق لتختمر

ثم قومي بمزج صفار البيض مع الخليط السابق حتى يختلط تماما، ثم قومي بتطبيق خليط الخميرة على الشعر من جذور الشعر حتى اطرافه، ثم غطي الشعر بالبونيه الخاصة بالحمام

ثم انتظري ٦٠ دقيقة حتى يتغلغل الخليط في بصيلات الشعر واغسلي شعرك بالماء والشامبو الخاص بك ، يكرر مرتان اسبوعيا للحصول على افضل النتائج .

خلطة الخميرة لتكثيف وتنعيم الشعر

الخلطة الثانية :

مكونات خلطة الخميرة :

حبتان من الخميرة

صفار بيض

اربع ملاعق من الحليب الدافئ.

ملعقة زيت الزيتون.

طريقة استخدام خلطة الخميرة :

قومي بترك خليط الخميرة واللبن مدة ٦٠ دقيقة لتتخمر ، ثم قومي بخلط كلا من البيض والزيت معا حتى يمتزجا سويا

ثم قومي بمزج كلا من الخليطين خليط الخميره وخليط البيض حتى يمتزجا جيدا

ثم قومي بدهن الخليط على شعرك كاملا من جذوره حتى اطرافه ، ثم قومي بتغطية الشعر واتركيه ستين دقيقة مع تغطيته بمنشفة دافئة

ثم قومي بغسل شعرك جيدا ومع التكرار كل اسبوع ستلاحظين ان الشعر بدأ ينمو والفراغات لم تعد واسعه مثل زي قبل والشعر اصبح قوي ولامع

فوائد الخميرة للشعر