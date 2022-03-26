معجزة رهيبة لتبييض البشرة: .من مكون واحد فقط قنبلة تفتيح فوري2022

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عمر شويل - جدة نقدم لكم معجزة رهيبة لتبييض البشرة , حيث تعد معجزة ربانية في تبييض البشرة من اول استخدام ونتائج مبهرة, ويتكون من مكون واحد أساسي وبجانبه بعض المكونات الطبيعية التي تدخل في تحضير الخليط الرهيب في التفتيح الفوري, ويعتبر من افضل واهم الكريمات عند الفتيات التي تبحث علي بشرة مشرقة للغاية وناصعة البياض بفضل الله, حيث يحتوي علي بعض المواد المفيدة في تفتيح وتبييض البشرة دون أي تعب ولا تكلفة, والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل معجزة رهيبة لتبييض البشرة من مكون واحد فقط ويعطيكم افضل نتائج من التفتيح وبشرة ناصعه البياض2022.

مكونات عمل معجزة رهيبة لتبييض البشرة من مكون واحد فقط ونتائج فورية ومبهرة

سوف نقدم لكم الآن المكونات التي من خلالها سوف نقوم بتحضير أقوي خليط رهيب لتبييض البشرة بشكل لا يصدق دون تكلفة ولا تعب وهي كما يلي:-

معلقتين من النشا.

ثلاث معالق من كريم ميبو.

معلقتين من زيت اللوز الحلو.

معلقة كبيرة من الحليب البودرة.

ثلاث معالق من ماء الورد.

معلقة من عصير الليمون.

معلقة من زيت الورد.

طريقة التحضير

نقدم لكم الآن أفضل طريقة لتحضير الخليط بكل سهولة في المنزل بخطوات سهلة والحصول علي بشرة مشرقة وناصعة البياض دون اي تكلفة وهي كما يلي:-

نحضر إناء ونضع بداخله كريم ميبو والنشا والحليب ونخلط المكونات جيد حتي تصبح متجانسة للغاية. ثم نضيف عليهم زيت اللوز وزيت الورد ونخلطهم بشكل جيد حتي يصبح خليط متجانس ولين. ثم نضيف عصير الليمون وماء الورد بتدريج مع الاستمرار في التقليب الجيد حتي يصبح خليط كريمي متجانس.

طريقة الاستخدام

اليكم ابسط طريقة لاستخدام الكريم الذي يساعد علي تفتيح وتبيض البشرة في المنزل بخطوات بسيطة جدا ونتائج مبهرة من اول استعمال وهي كالتالي:-