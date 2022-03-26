بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر بالقهوة للحصول على اللون البني الغزالي بدون اي مواد كيميائية

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صبغ الشعر بالقهوة، تحب جميع النساء بمختلف أعمارهن صبغ الشعر بألوان مختلفة ل فترة، وعلى الرغم من معرفة الكثير منا أضرار صبغ الشعر بالصبغات الكيميائية، إلا أن إغراء الألوان التي تضيفه الصبغات الكيميائية للشعر لا يقاوم، لذلك نقدم لكل أنثى بديل طبيعي ممتاز وآمن على الشعر لصبغ الشعر باللون البني بدرجاته وذلك باستخدام القهوة وبعض المواد الطبيعية الأخرى، لكن للعلم فإن يجب تكرار صبغة القهوة أكثر من مرة متتالية للحصول على النتيجة المطلوبة. صبغ الشعر بالقهوة المكونات كوبين من الماء.

كوبين من القهوة العضوية المحمصة. طريقة التحضير نرفع الماء على النار ونضيف له القهوة ونخلط جيداً ثم نترك الخليط يغلي على نار متوسطة لمدة ربع ساعة.

نرفع الخليط بعد ذلك ونتركه حتى يبرد تماماً، ثم نضيف للخليط القليل من بلسم الشعر الطبي ونخلط جيداً.

ثم نقوم بصبغ الشعر بالخليط بالطريقة المعتادة عند صبغ الشعر في المنزل.

بعد التأكد من توزيع الصبغة على كامل الشعر نقوم بتغطية الشعر بكيس نايلون ثم نترك الشعر لمدة ساعتين.

نغسل الشعر بالماء الدافئ فقط، وبعد يومين نكرر الصبغة مرة أو مرتين للحصول على نتيجة مرضية. صبغ الشعر باللون البني المكونات ثلاث ملاعق كبيرة من الحناء البودرة

كوب صغيرة من القهوة السوداء السابقة لتحضير. طريقة التحضير نضيف القهوة بالتدريج إلى الحناء مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.

نوزع الخليط على كامل الشعر ونتركه لمدة ساعتين، نغسل الشعر بالماء الدافئ والقليل من الشامبو الطبي.

نكرر الخليط مرة أخرى أو مرتين للحصول لون أفضل. كيفية صبغ الشعر بالقهوة المكونات كوب متوسط من القهوة السوداء المحضرة مسبقاً والمصفاة جيداً.

ربع كوب من النشا.

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام. طريقة التحضير نخلط القهوة والنشا جيداً ثم نرفع الخليط على النار ونتركه حتى يثقل قوامه، نضيف الكاكاو والقهوة ونخلط جيداً ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد.

نوزع الخليط على الشعر ونغطيه لمدة ساعتين، ثم نغسل الشعر بالماء والشامبو الطبي.

يمكن إضافة ربع كوب من خل التفاح إلى ماء غسل الشعر وذلك لتثبيت اللون لفترة أطول. عمر شويل - جدة بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر بالقهوة للحصول على اللون البني الغزالي بدون اي مواد كيميائية - ثقفني

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