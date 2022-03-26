اصنعي المرقوق السعودي باللحم والخضار بطعم رائع وشهي

المرقوق السعودي ، من ألذ وأشهي الأكلات يشتهر تقديمه في المملكة العربية السعودية ويتم إعداده بطرق مختلفة إما باستخدام الدجاج أو اللحم مع بعض من أنواع الخضار المختلفة، وأصبح تقديمه مشهور في العديد من البلدان العربية بطرق مختلفة وعديدة، ويعتبر هو طبق غذائي متكامل على السفر،ة ويعد من الأطباق الرئيسية التي تقدم في وجبة الغداء، يكثر تقديمه مع الأرز الأبيض أو بجانب الخبز البلدي وبعض من السلطات، يتم تحضيره من خلال مكونات بسيطة وبعض من البهارات التي تميزه بنكهة رائعة وجميلة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل المرقوق السعودي باللحم والخضار بطريقة سهلة وسريعة.

مكونات عمل المرقوق السعودي بالمنزل

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة وسهلة هي كما يلي:ـ

للعجينة

2 كوب من الدقيق الأسمر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ماء فاتر للعجن.

مكونات خليط اللحم

كيلو إلا ربع من اللحم بالعظم مقطع إلي مكعبات.

حبة من الفلفل الأحمر الحار.

حبة من الفلفل الأخضر الحار.

حبتان من البصل المفروم خشن.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

حبتان من الباذنجان مقطع مكعبات صغيرة.

2 حبة من الجزر مقطع قطع صغيرة.

حبتان من البطاطس مقطع إلي مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

2 كوب من عصير الطماطم.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

1 ملعقة صغيرة من الكركم .

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

2 عود صغير من القرفة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من القرفة.

حبتان من الليمون الأسود الجاف.

ملعقة كبيرة من حبات الهيل صحيح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود صحيح.

كوبان من مكعبات القرع الأصفر.

كوب من الفاصوليا الخضراء مقطع.

حبتان من الكوسا مقطع مكعبات.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من السمن.

لتران من الماء المغلي.

طريقة تحضير عجينة المرقوق

سوف نتعرف على طريقة تحضير عجينة المرقوق السعودي باللحم والخضار بخطوات سهلة هي كما يلى:-

أولاً نقوم بتحضير العجينة نحضر وعاء عميق ويتم فيه مزج الدقيق مع الملح، ثم يضاف الماء تدريجياً ونبدأ بالعجن حتى تتشكل لدينا عجينة طرية ومتماسكة. ثم نقوم بتقسم العجينة إلي كرات متوسطة الحجم ثم يدهن سطحها بقليل من الزيت. ثم تغطى بكيس بلاستيك وتترك جانباً لترتاح حتى يسهل فردها.

طريقة عمل المرقوق السعودي