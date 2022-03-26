اسرار وتكات عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة في البيت بطعم لذيذ وشهي

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تعد كفتة البطاطس باللحمة المفرومة واحدة من الأكلات العربية الشهيرة وهي من الأكلات الشهية التي يعشقها الكبير والصغير ويفضلون تناولها على غيرها من الأكلات نظراً لمذاقها المتميز وقيمتها الغذائية العالية، ولهذا ترغب العديد من النساء في التعرف على طريقة اعدادها في البيت بدلاً من شرائها من محلات الطعام لضمان جودة تحضيرها، وفي هذا الصدد سنتعرف من خلال مقال اليوم على طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة في البيت من خلال خطوات سهلة وبسيطة ومكونات اقتصادية تتوفر في كل البيوت.
مكونات كفتة البطاطس
- نصف كيلو من اللحم المفروم
- قرنان من الفلفل الأخضر المفروم.
- نصف ملعقة صغيرة من الشطة.
- ثلاثة فصوص من الثوم المهروس.
- بصلة كبيرة مفرومة.
- ربع كوب من الشبت المفروم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- بقسماط ناعم.
- ثلاثة حبات متوسطة الحجم من البطاطس المسلوقة.
- ملعقة صغيرة من من بهارات اللحم.
- ملعقتين كبيرتين من الكزبرة المفرومة.
- ملعقة صغيرة من الكركم والزنجبيل والكزبرة الناعمة.
- بيض وبقسماط للتغطية.
طريقة عمل كفتة البطاطس
يمكنك الآن إعداد كفتة البطاطس باللحمة المفرومة في البيت بسهولة وذلك من خلال الخطوات التالية.
- قومي بخلط اللحم مع الزيت وضعيه على النار مع التقليب المستمر حتى يجف اللحم.
- بعد ذلك قومي بإضافة البصل واستمري في التقليب ثم أضيفي الزنجبيل والثوم.
- أضيفي كلا من الكركم والبهارات والشطة والملح والشبت والكزبرة والبقدونس والفلفل الأسود إلى اللحن مع التقليب الجيد حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها واتركيها على النار دقيقتين حتى تتشرب البهارات.
- اخلطي اللحم بالبهارات مع البطاطس المسلوقة وقلبي حتى تتشكل لديك عجينة الكفتة.
- انقلي الخليط السابق إلى الثلاجة واتركيه حتى يتجمد ويصبح قابل للتشكيل.
- قطعي عجينة الكفتة إلى أصابع صغيرة.
- اخفقي البيض في وعاء عميق وأضيفي إليه الملح والفلفل الأسود مع التقليب الجيد.
- قومي بوضع البقسماط في طبق مسطح.
- اغمسي أصابع الكفتة في البيض ثم اغمسيها في البقسماط.
- أحضري صينية الفرن وغلفيها من الداخل بورق زبدة رصي أصابع الكفتة بداخلها وانقليها إلى الثلاجة حتى تتجمد ولا تتفتت أثناء التحمير.
- ضعي كمية من الزيت في المقلاة وارفعيها على النار واتركيها حتى تسخن ثم قومي بوضع أصابع الكفتة فيها وقلبيها إلى تكتسب اللون الذهبي.
- اخرجي الكفتة من الزيت ثم قومي بوضعها على مناديل ورقية حتى تمتص الزيت الزائد.
- وفي النهاية ضعي الكفتة في طبق التقديم.
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