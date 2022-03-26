اسرار وتكات عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة في البيت بطعم لذيذ وشهي

تعد كفتة البطاطس باللحمة المفرومة واحدة من الأكلات العربية الشهيرة وهي من الأكلات الشهية التي يعشقها الكبير والصغير ويفضلون تناولها على غيرها من الأكلات نظراً لمذاقها المتميز وقيمتها الغذائية العالية، ولهذا ترغب العديد من النساء في التعرف على طريقة اعدادها في البيت بدلاً من شرائها من محلات الطعام لضمان جودة تحضيرها، وفي هذا الصدد سنتعرف من خلال مقال اليوم على طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة في البيت من خلال خطوات سهلة وبسيطة ومكونات اقتصادية تتوفر في كل البيوت.

مكونات كفتة البطاطس

نصف كيلو من اللحم المفروم

قرنان من الفلفل الأخضر المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

ثلاثة فصوص من الثوم المهروس.

بصلة كبيرة مفرومة.

ربع كوب من الشبت المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

بقسماط ناعم.

ثلاثة حبات متوسطة الحجم من البطاطس المسلوقة.

ملعقة صغيرة من من بهارات اللحم.

ملعقتين كبيرتين من الكزبرة المفرومة.

ملعقة صغيرة من الكركم والزنجبيل والكزبرة الناعمة.

بيض وبقسماط للتغطية.

طريقة عمل كفتة البطاطس

يمكنك الآن إعداد كفتة البطاطس باللحمة المفرومة في البيت بسهولة وذلك من خلال الخطوات التالية.