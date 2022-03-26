نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سورية خياليه في ازالة الجير وعلاج تسوس الأسنان والضروس وتزيل الم العصب في المقال التالي

عمر شويل - جدة علاج تسوس الأسنان بالقرنفل هذا ما يعد أفضل الطرق الطبيعية لأزاله تسوس الأسنان في المنزل ، حيث يلعب القرنفل دورا هام في علاج التسوس والألم الناتجة عنه بشكل سريع فيعتبر مسكن سريع المفعول، فكما نعلم حين تصاب السن أو الضرس بالتسوس تبدأ لمعانة تدريجيا فكلما ذات التسوس تزيد معه الآلم حتي يصل إلى العصب ومن هنا حتما ولابد على المريض التوجه إلى طبيب الأسنان والكشف عنه وربما يحتاج إلي عشو العصب أو خلع الضرس بأكمله حسب حالة الضرس نفسه، ومن هنا نقدم لكل زوار موقعنا ثقفني الكرام بعض من الوصفات لـ علاج تسوس الأسنان بالقرنفل أو علاج تسوس الأسنان بالكركم.

علاج تسوس الأسنان بالقرنفل

يمكن تسكين الم الأسنان بالقرنفل الذي تعددت فوائده سواء على الشعر أو للبشرة وللاسنان، وهناك أكثر من طريقة يمكن استخدامها كوصفة بالقرنفل، منها وضع عود من القرنفل على المكان المصاب في السن أو الضرس ثم الضغط عليه برفق لمدة 15 دقيقة، تكرر الوصفة عند اللازم، الوصفة الثانية بالقرنفل هي المضمضة للفم من خلال نقع كمية من القرنفل في ماء دافئ ثم المضمضة به مرتين يوميًا.

وصفة العرقسوس لعلاج تسوس الاسنان



من أكثر ما يتم البحث عنه من الوصفات الطبيعية لعلاج تسوس الأسنان هي وصفة العرقسوس الذي يساعد في قتل البكتيريا والجراثيم فهو مضادة هائل ويرجع ذلك لمحتواه الكبير الذي يقضي على التسوس عن طريق استخدامه كغسول يومي للاسنان.

وصفة الكركم لعلاج تسوس الأسنان

الكركم هو مسحوق من أهم المكونات التي تستخدم لتقليل الم الأسنان في المنزل فهو يغني عن الذهاب إلى الدكتور في حال أن كان الآلم خفيف أو متوسط كونه يحتوي على مادة الكركمين التي تعتبر من المضادات الأكسدة، فهي من المواد المعروفة في مكافحة البكتيريا الفمويةّ، فمن خلال وضع كمية مناسبة من الكركم على السن أو الضرس المصاب مرتين يوميا .

الملح لتسكين الم الأسنان

الملح هو مسكن فعال في تسكين الم الضرس والسن المصاب بالتسوس من خلال ملول الملح الذي يعد عن طريق مزج خمس ملاعق كبيرة من الملح مع كوب من الماء ثم يمضمض به الفم مرتين في اليوم.

أكياس الشاي النعناع لتهدئة الم الأسنان

تعتبر أكياس شاي النعناع من افضل الوصفات المجربة في تخفيف الألم الأسنان والضرس المصاب بالتسوس من خلال غلى كيس من شاي النعناع في نصف كوب من الماء وتركه على جانب حتي يبرد من ثم وضعه على السن أو الضرس المصاب، ويمكن اتباع تلك الطريقة مرتين أو ثلاثة مرات في الأسبوع .

يعتبر وجع الاسنان والضروس من الالام التي لا تحتمل وخاصة الم الضروس والعصب فهناك طرق أخري يمكن اتباعها في تلك الحالة وهي حشو عصب الضرس الذي يستمر مابين جلستين أو ثلاث جلسات حسب حالة الضرس نفسه، ويتم في الجلسة الأولي تغدير تبمنطقة المصابة ثم تنظيف البكتيريا التي تتسبب في الالم من ثم سحب العصب والقضاء عليه، ثم يقوم الطبيب بتقفيل القنوات وينتظر يومين أو ثلاث للجلسة الثانية.

وصفة لازالة الجير باستخدام السواك

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل سريعا على ازالة الجير المتراكم على الأسنان والتسوس، يمكن استخدام السواك الذي لديه الكثير من القدرات الهائلة في الهناية بالاسنان واللثة، فمن خلال فرك الاسنان بعود من السواك لمدة دقائق والمواظبة عليه ستحصلين على أسنان نظيفة بيضاء بدون جير أو تسوس.

عيدان القرنفل لتسكين الالام

كما يمكن استخدام القرنفل في تسكين الالم الناتج عن تسوس الاسنان والضرس، فهو يعمل مساعد في تقليل الم الاسنان الخفيف، من خلال وضع عود من القرنفل على السن والضرس المصاب بالتسوس، ثم يتم الضغط عليه عن عن طريق قفل الفم لدقيقتين وستلاحظين الفرق بنفسك منالاستخدام الاول للوصفة