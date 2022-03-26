طريقة عمل كريم النشا والليمون لبشرة نضرة وبيضاء وخالية من التجاعيد نهائيًا

كريم النشا والليمون من الكريمات الطبيعية التي تتميز بقدرتها الخارقة على إخراج الدهون المتراكمة داخل المسام الواسعة، وتجعل البشرة صافية ونضرة طول الوقت، كما يعمل على إزالة التجاعيد والخطوط البيضاء الرفيعة التي تجعل مظهر الوجه مشوه، كما يعمل على إزالة كميات كبيرة من الدهون والزيوت الزائدة المسببة للبثور السوداء، ويجعل البشرة صافية ويمنحها الإشراق والنعومة الكاملة، ويحافظ عليها من الجفاف ويجعلها رطبة طول الوقت، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والليمون السحري لإزالة التجاعيد وتبييض البشرة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات كريم النشا والليمون السحري

يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

نصف كوب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر.

نصف ملعقة صغيرة من زيت النعناع العطري.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والليمون السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء صغير ونضع به عصير الليمون والنشا، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا حتى يذوب النشا تمامًا. نضع الوعاء على حمام من البخار، ثم نقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نقوم برفع الوعاء من على بخار الماء، ثم نضيف إليه زيت اللوز، والفازلين، وزيت النعناع ونقلبهم جيدًا. نستمر بتقليب الخليط حتى يصبح لدينا خليط ثقيل يشبه الكريم تمامًا. نغلق العلبة جيدًا ونضعها في الثلاجة مدة عشر دقائق حتى تتماسك جيدًا. نقوم بغسل الوجه جيدًا بالماء الدافئ، ثم نقوم بتجفيف الوجه بواسطة منشفة قطنية. نقوم بوضع الكريم على الوجه مرة واحدة قبل النوم، ثم نقوم بغسله في الصباح. يفضل وضع الكريم على البشرة مرة واحدة يوميًا، وعدم تعريض البشرة لأشعة الشمس.

فوائد كريم النشا والليمون للبشرة

يحتوي هذا الكريم على فوائد عديدة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-