نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عجينة السمبوسة بحشوة اللحمة المفرومة في المنزل بأقل تكلفة ممكنة في المقال التالي
تعتبر السمبوسة واحدة من أشهر المقبلات كنا أنها تعد أكثرها المقبلات التي يفضلها ويعشقها الكثيرين ممن الأشخاص، وخاصة على المائدة الرمضانية خلال شهر رمضان الكريم، فأصبحت الكثيرات من النساء وربات البيوت تبحثن بشكل مستمر عن أسهل وأفضل طريقة لإعداد وتحضير عجينة السمبوسة في المنزل وبأقل المكونات وتكلفة اقتصادية، وهو ما سوف نعرضه لكم بالتفصيل خلال السطور الآتية.
مكونات عمل عجينة السمبوسة
- 2 كوب من الدقيق الأبيض المتعدد الاستخدامات.
- واحد كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة واحدة صغيرة أو أقل بعض الشيء من الملح، وذلك يتوقف على حسب الرغبة.
- واحد ملعقة كبيرة من الزبدة أو من الزيت النباتي.
طريقة عمل عجينة السمبوسة في المنزل بسهولة
تتميز عجينة السمبوسة بأنها متوفرة داخل الكثير من المتاجر الغذائية، كما أن السمبوسة تتميز بأنها يتم حشوها بالكثير من الحشوات الشهية اللذيذة، مثل حشوة الجبنة البيضاء أو حشوة الجبنة الصفراء، ويمكن حشوها باستخدام حشوة اللحم المفروم، وكذلك يمكن استخدام حشوة البطاطس المهروسة، أو حشوة الخضار، وجاءت طريقة التحضير كما يلي:
- نقوم في البداية بسكب الماء داخل وعاء عميق، ثم نقوم بإضافة الزيت أو الزبدة بداخل هذا الوعاء، ثم يتم إضافة رشة الملح.
- نقوم بوضع ذلك الوعاء فوق نار عالية، وذلك حتى تبدأ الماء في الغليان.
- نقوم برفع الوعاء من فوق النار.
- نقوم بإضافة الدقيق إلى الماء، ولا بد من مراعاة التحريك والتقليل بشكل جيد ومستمر لتلك المكونات، وذلك حتى يتم تجانس كافة المكونات وتصبح يما عجينة متماسكة في قوامها.
- يتم ترك العجينة جانبًا حتى تبرد بشكل تام، وبعدها يتم بدء تشكيلها باليد، أو من خلال استخدام العجان الكهربائي.
- يتم الاستمرار في عملية العجن حتى تصير العجينة ذات قوام متماسك جداً.
- نقوم بتغطية العجينة، ثم يتم تركها في مكان دافئ لمدة حوالي ربع ساعة، وذلك حتى ترتاح قليلاً.
- نقوم برش بعض الدقيق على السطح الذي سوف يتم العجن فوقه.
- باستخدام النشابة نقوم بفرد العجينة، وذلك حتى الحصول على السمك المناسب للعجينة، ولا بد أن يكون هذا السمك الرقيق جدًا، وهو الذي يشبه كثيراً عجينة السمبوسة التي تباع في المحلات التجارية بشكل جاهز.
- نقوم بتقطيع العجينة بشكل طولي، أو يمكن تقطيعها بشكل دائري، وذلك على حسب الرغبة.
- يتم إعداد الحشوة التي سوف يتم حشو السمبوسة بها، وذلك سواء كانت حشوة الجبنة أو حشوة اللحم المفروم أو غيرها من الحشوات المتعددة.
- حشو السمبوسة، ثم تُغلق بصورة جيدة.
- يتم تسخين الزيت النباتي، ونقوم بقلي حبات السمبوسة حتى يصير لونها ذهبي.
- بعدها نقوم بإخراجها وضعها فوق ورق التنشيف المخصص للطعام، وذلك بهدف تقليل الزيوت بداخلها، ثم تُقدم وبالهنا والشفا.
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