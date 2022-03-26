طريقة عمل عجينة السمبوسة بحشوة اللحمة المفرومة في المنزل بأقل تكلفة ممكنة

تعتبر السمبوسة واحدة من أشهر المقبلات كنا أنها تعد أكثرها المقبلات التي يفضلها ويعشقها الكثيرين ممن الأشخاص، وخاصة على المائدة الرمضانية خلال شهر رمضان الكريم، فأصبحت الكثيرات من النساء وربات البيوت تبحثن بشكل مستمر عن أسهل وأفضل طريقة لإعداد وتحضير عجينة السمبوسة في المنزل وبأقل المكونات وتكلفة اقتصادية، وهو ما سوف نعرضه لكم بالتفصيل خلال السطور الآتية.

مكونات عمل عجينة السمبوسة

2 كوب من الدقيق الأبيض المتعدد الاستخدامات.

واحد كوب من الماء الدافئ.

ملعقة واحدة صغيرة أو أقل بعض الشيء من الملح، وذلك يتوقف على حسب الرغبة.

واحد ملعقة كبيرة من الزبدة أو من الزيت النباتي.

طريقة عمل عجينة السمبوسة في المنزل بسهولة

تتميز عجينة السمبوسة بأنها متوفرة داخل الكثير من المتاجر الغذائية، كما أن السمبوسة تتميز بأنها يتم حشوها بالكثير من الحشوات الشهية اللذيذة، مثل حشوة الجبنة البيضاء أو حشوة الجبنة الصفراء، ويمكن حشوها باستخدام حشوة اللحم المفروم، وكذلك يمكن استخدام حشوة البطاطس المهروسة، أو حشوة الخضار، وجاءت طريقة التحضير كما يلي: