طريقة عمل الحجازية الإسكندراني بكل تكاتها وأسرارها

الحجازية الإسكندراني, من منا لا يعشقها بجانب كوب القهوة فهي مشبعة جدا بجانب كونها ذات مذاق رائع وشهي، وسهلة التحضير ويمكن تناولها كفطور خفيف ومشبع أو عشاء سريع كما يمكن تناولها في النادي أو المدرسة للأطفال لتجديد طاقتهم بقطعة منها.

فالحجازية من أنواع الحلويات التي تشتهر بها مدينة الإسكندرية وهي من الحلويات ذات القيمة الغذائية العالية ويمكن تقديمها في كل المناسبات المختلفة وفي شهر رمضان الكريم أيضا واليوم سوف نتعرف على طريقة إعداد الحجازية الإسكندراني بكل أسرارها وطعم أحلى من الحجازية الجاهزة.

مكونات الحجازية الإسكندراني

كوب ونصف من الدقيق.

كوب ونصف من دقيق السميد.

كوب إلا ربع سمن على زيت.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

مكونات حشو الحجازية الإسكندراني:

كوب من دقيق السميد.

كوب من السكر.

نصف كوب من السوداني المطحون.

نصف كوب من جوز الهند.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من القرفة.

10 جرام سمن سائل.

10 جرام عسل نحل أبيض.

3 ملاعق من الماء.

طريقة عمل الحجازية الإسكندراني:

أولا نقوم بإختبار الخميرة نحضر كوب ونضع فيه نصف كوب من الماء الدافئ ونضيف إليهم السكر والخميرة ونقلبهم حتى يتم ذوبان السكر والخميرة وتترك جانبا حتى تنشط. وفي هذه الأثناء نقوم بإعداد العجينة نحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق الأبيض ودقيق السميد وكوب إلا ربع سمن على زيت ونقوم بتقليبهم جيدا حتى يتم تغليف الدقيق مع السمن والزيت ثم نقوم بوضع الخميرة بعد أن تأكدنا من أنها نشطة. في البداية تكون العجينة سائلة ولكن بعد فترة من التقليب الجيد سوف تلم معنا العجينة. ثم نقوم بتغطيتها بورق زبدة وإسترتس بلاستيكي لمدة نصف ساعة. وفي هذه الأثناء نقوم بتجهيز الحشو للحجازية الإسكندراني نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه كوب من السميد وكوب من السكر وجوز الهند والكاكاو والسوادني المطحون والقرفة والسمن والعسل والماء ويتم مزجهم جيدا. ثم نحضر عجينة الحجازية ونقسمها إلى نصفين متساويين ونقوم بفرد العجينة بين ورقتين من الزبدة ونحضر صينية مقاس 30 سم وندهن الصينية جيدا بالسمن ونقوم بوضع أول جزء من العجين ونعمل به سور في الصينية ثم نقوم بوضع الحشو ونساويه داخل الصينية ثم نقوم بفرد الجزء الثاني من العجين بين ورقتين زبدة ونضعها فوق الحشو في الصينية. ثم بظهر شوكة طعام نعمل خطوط مرة بالطول ومرة بالعرض وندخلها فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 190 لمدة نصف ساعة ونتركها تبرد ونقوم بتقديما.

مكونات عمل الهريسة السوري:

2 كوب دقيق سميد.

كوب سكر بودرة ناعم.

كوب من جوز الهند.

كوب زيت.

ملعقة بيكينج بودر.

كوب فستق.

طريقة التحضير:

نقوم نخلط السكر ودقيق السميد ونضع الحليب وجوز الهند. ونكمل باقي المكونات الزيت والبيكينج بودر والماء ونقلب جيداً. نحضر صينية وندهنها بملعقة طحينة ونسكب الخليط بها ونضع على الوجه الفستق وندخلها فرن ساخن من قبل على الرف الأوسط. وفور خروجها نضيف الشربات الساخن.

مكونات عمل الجلاش بالسميد:

فلة جلاش.

2 ملعقة كبيرة سمنة.

شربات بارد (القطر).

مكونات الحشو:

كوب سميد.

نصف كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة سوداني.

ملعقة سمنة.

2 ملعقة زبيب.

2ملعقة كبيرة جوز هند.

طريقة التجهيز:

في قدر أو طاسة على النار نضيف السمنة وعليها السميد ونقلب حتى يتغير لونه، ثم نضيف جوز الهند والسوداني بعد تكسيره والزبيب ونقلب المكونات معاً.

نضيف الحليب وقليل من القطر ونقلب حتى يثقل الخليط، ونرفعه من على النار ويترك حتى يبرد.

نحضر صينية وندهنها بالسمن ونفرد ورقات الجلاش واحدة تلو الأخرى حتى ننتهي من نصف كمية الجلاش.

نسكب الحشو المجهزة نتساوي ثم نكمل الجلاش بنفس الطريقة حتى تنتهي الكمية.

نقطع الجلاش على شكل مربعات وندهن الوجه بالسمنة وتدخل فرن ساخن لمده 20 دقيقة حتى يحمر الوجه.

وفور خروجها من الفرن نسكب عليها الشربات البارد، وتقدم وبالهناء والشفاء.

لعمل الشربات، في وعاء، نضع كوب ماء وكوب سكر وعصير ليمونه ونرفعه على النار ونتركه حتى يثقل أو نحصل على قوام الشربات المطلوب.

مكونات البسيمة البيتي:

3 كوب ونصف جوز هند.

كوب إلا ربع سمنة.

كوب إلا ربع دقيق سميد.

كوب سكر.

كوب دقيق.

ملعقة بيكينج بودر.

لوز مقشر.

ربع كوب من الماء.

طريقة التحضير: