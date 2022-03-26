جربي هذه الطريقة الرهيبة لعمل طبق فاهيتا علي الإفطار في رمضان

طبق فاهيتا من الأطباق الشعبية في العديد من الدول العربية وغيرها، كما أنها تعتبر من أطباق رمضان، يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل مع الالتزام بالمكونات وخطوات التحضير، وتتميز بمذاقها اللذيذ، خاصة عندما تصنع من لحم الضأن،وتحتوي الفاهيتا على العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، ومن الممكن استبدال لحم الضأن بأنواع أخرى حيث يتم عمل الفاهيتا أيضا من الدجاج، تتميز بطعمها المميز وهو في الأصل تعتبر أكلة مكسيكية.

مقادير الفاهيتا

نصف كوب عصير برتقال طبيعي

نصف كوب عصير ليمون

أربع ملاعق كبيرة زيت زيتون،

2 فص ثوم ناعم

التوابل ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة كمون

ثلاث حبات من الفلفل الأحمر و 2 من الفلفل الأصفر إلى شرائح

بالنسبة للحم، نأخذ كيلو من لحم الضأن مقطعاً إلى شرائح قطّع

طريقة عمل فاهيتا اللحم

بعد تجهيز مكونات فاهيتا اللحم، حان الوقت للانتقال إلى الخطوة التالية وهي الطهي. تنتمي هذه الوصفة إلى فئة الوصفات السهلة والسريعة، ويستغرق تحضيرها من 30 إلى 35 دقيقة.