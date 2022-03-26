نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جربي هذه الطريقة الرهيبة لعمل طبق فاهيتا علي الإفطار في رمضان في المقال التالي
طبق فاهيتا من الأطباق الشعبية في العديد من الدول العربية وغيرها، كما أنها تعتبر من أطباق رمضان، يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل مع الالتزام بالمكونات وخطوات التحضير، وتتميز بمذاقها اللذيذ، خاصة عندما تصنع من لحم الضأن،وتحتوي الفاهيتا على العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، ومن الممكن استبدال لحم الضأن بأنواع أخرى حيث يتم عمل الفاهيتا أيضا من الدجاج، تتميز بطعمها المميز وهو في الأصل تعتبر أكلة مكسيكية.
مقادير الفاهيتا
- نصف كوب عصير برتقال طبيعي
- نصف كوب عصير ليمون
- أربع ملاعق كبيرة زيت زيتون،
- 2 فص ثوم ناعم
- التوابل ملعقة صغيرة ملح
- ملعقة صغيرة فلفل أسود
- ملعقة صغيرة كمون
- ثلاث حبات من الفلفل الأحمر و 2 من الفلفل الأصفر إلى شرائح
- بالنسبة للحم، نأخذ كيلو من لحم الضأن مقطعاً إلى شرائح قطّع
طريقة عمل فاهيتا اللحم
بعد تجهيز مكونات فاهيتا اللحم، حان الوقت للانتقال إلى الخطوة التالية وهي الطهي. تنتمي هذه الوصفة إلى فئة الوصفات السهلة والسريعة، ويستغرق تحضيرها من 30 إلى 35 دقيقة.
- خطوات عمل فاهيتا اللحم كالتالي: في وعاء منفصل، اخلطي عصير البرتقال الطبيعي مع عصير الليمون الطبيعي، ثم بعد ذلك أضيفي زيت الزيتون، وأضيفي معه الثوم المهروس
- يتم اضافة التوابل وهي الكمون مع الملح والفلفل الأسود، اخلط جيدًا حتى تصبح جميع المكونات متجانسة.
- أضيفي شرائح لحم الضأن إلى الخليط السابق وقلبي حتى تمتزج جميع المكونات جيدًا ويأخذ اللحم نكهة الخليط.
- غطي الوعاء وضعيه في الثلاجة لمدة أربع ساعات أو طوال الليل.
- بعد ذلك سخني الزيت النباتي في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.
- بمجرد تسخين الزيت أضيفي البصل اطبخي حتى ينضج.
- أزيلي شرائح اللحم من التتبيلة وضعيها في مقلاة مع الزيت والبصل. قم بتقليب جميع المكونات باستمرار حتى يتم امتصاصها لمدة 8 إلى 10 دقائق.
- بعد انتهاء الفترة المذكورة أعلاه ، يتم اضافة الفلفل الأحمر والأخضر والأصفر
- ج. اتركي الخليط على الموقد لبضع دقائق قبل التقديم. تُقدم الفاهيتا مع اللحم على طبق أو في شطيرة ، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من السلطات والأطباق الجانبية الأخرى.
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