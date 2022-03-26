قنبلة التفتيح الفوري.. كريم البقدونس والنشا المعجزة لتبيض وشد البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه نهائيا

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كريم البقدونس والنشا للتبيض الفوري للبشرة من أهم أنواع الكريمات الطبيعية، والتي من الممكن أن يتم من خلال تطبيقه الحصول على أفضل مستوى لنضارة البشرة، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نعرض أهم المعلومات عن المكونات الأساسية، والتي من خلالها من الممكن أن يتم عمل خليط البقدونس المعزز للتفتيح الفوري للبشرة، ومن خلال الآتي أيضا نوضح أهم المعلومات عن خطوات التحضير البسيطة لهذه التركيبة التي تعمل على تنقية مسام البشرة وحمايتها تماما من التعرض للتصبغ، وفيما يلي المكونات بالتفصيل وطريقة التحضير والتطبيق للخليط.
كريم البقدونس والنشا للتبيض الفوري للبشرة
البقدونس والنشا من المكونات الطبيعية للتبيض الفوري للبشرة، ومن الممكن أن نستعمل تلك المكونات التالية والتي تعمل على تقوية تأثير البقدونس المحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامين سي المعززة لنقاء البشرة وصفائها كما أنه مساعد على تغذية كولاجين البشرة، ويعد البقدونس من النشا أقوى الماسكات المعالجة للتجاعيد، وفيما يلي نوضح أهم المكونات الأساسية للخليط مع بيان الطريقة لتحضيرها:
مكونات لكريم البقدونس والنشا
للتبيض الفوري للبشرة يمكنكِ تحضير المكونات الآتية:
- ملعقتان من مكون البقدونس المفروم.
- ملعقة جل الصبار.
- ملعقة زيت زيتون.
- ملعقة عصير ليمون.
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة زيت لوز حلو.
طريقة التحضير للتركيبة:
من الممكن الاعتماد على تلك الخطوات القادمة للحصول على تركيبة البقدونس المتميزة لعمل أفضل خلطة تساعد في تنقية البشرة وتعزيز مستوى صفائها ونضارتها، وأهم الخطوات ما يلي:
- تتم خطوة تذويب الفازلين ومكون جل الصبار فوق حمام مائي.
- البقدونس مع الليمون قومي بإضافتهما معا على الفازلين والجل.
- يتم وضع بقية المكونات مع التقليب الجيد حتى نتفادى أي تكتلات بالوصفة بسبب مكون النشا.
- تنتج تركيبة كريمية ناعمة من الممكن أن يتم تطبيقها بكل سهولة على البشرة، ومن خلال خطوات بسيطة يكون من السهل الحصول على البشرة نقية وفاتحة بعد التطبيق الفوري.
- مدة التطبيق للخليط تكون من عشر دقائق إلى خمسة عشر دقيقة، ومن ثم قومي بغسل الوجه لإزالة أي أثر للخليط.
- من الممكن تطبق الخليط من مرة لمرتين خلال الأسبوع.
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