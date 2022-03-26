نظام غذائي للتخسيس وبناء العضلات في نفس الوقت جدول غذائي لبناء العضلات للمبتدئين

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عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من الناس عن الحميات الغذائية لفقدان الوزن وبناء العضلات، والوجبات الغذائية لفقدان الوزن، واكتساب كتلة العضلات لدى الرجال والنساء، وتحسين الحالة البدنية في الصيف، وهناك بعض المعلومات الأساسية التي يجب عليك اتباعها لاكتساب العضلات.

إذا كنت بحاجة إلى جسم متناغم، فأنت بحاجة إلى اتباع نظام غذائي جيد يتضمن جميع العناصر الغذائية إلى جانب ممارسة الرياضة، وأيضًا تعمل من أجل كمال الأجسام السليم، وفي المقالة التالية يمكنك التعرف على أحدث الأنظمة الغذائية التي يمكنك اتباعها.

نظام غذائي للتخسيس وبناء العضلات pdf

إذا كنت تحرق 2500 سعر حراري يوميًا وتريد إنقاص الوزن، فهناك الكثير من الأطعمة الصحية التي يجب اتباعها في نظامك الغذائي.

تحتاج إلى تقليل وحساب عدد السعرات الحرارية في اليوم وتقليل حوالي 500 سعرة حراري، ونحتاج إلى تناول الأطعمة التي تساعد على بناء العضلات مثل صدور الدجاج كمصدر للبروتين الحيواني والعدس كمصدر للبروتين الحيواني والعديد من الأطعمة الأخرى.

جدول تمارين حرق الدهون وبناء العضلات

إذا كنت تريد أن تتناسب مع جسمك وتفقد الدهون واكتساب العضلات، فأنت بحاجة إلى ممارسة الكثير من التمارين للحصول على جسم قوي ونشط.

أولاً، مارس الرياضة لمدة تصل إلى ساعة في الصباح بعد الإفطار، ومارس التمارين الهوائية مثل الجري والمشي ونط الحبل.

وبعد العشاء، اذهب إلى صالة الألعاب الرياضية لممارسة الدرع الحديدي لبناء جسم متناغم وزيادة تفقد العضلات والدهون.

جدول نظام غذائي لبناء العضلات

هناك العديد من الأطعمة التي تبني العضلات وتقلل من دهون الجسم، ولكن يتم استهلاك كمية البروتين بمعدل 2-3 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من الجسم.

ويتم استهلاك حوالي 15-20 في المائة من الدهون في الطعام، ويتكون باقي النظام الغذائي للمنتج من الكربوهيدرات، وفي الأسطر القليلة التالية ستتعرف على أفضل الأطعمة لبناء كتلة العضلات:

صدور الدجاج: أفضل مصدر للبروتين الحيواني هو 100 جرام من صدور الدجاج. والتي تحتوي على حوالي 30 جرام من البروتين، والعديد من الأحماض الأمينية التي تساعد في بناء العضلات. وفيتامين B3 والتي تساعد على تقوية العضلات، وتجعل الجسم أكثر نشاطًا.

الشوفان

التونة: مصدر ممتاز لبروتين السمك، فكل 100 جرام من التونة تحتوي على 20 جرامًا من البروتين. والعديد من الفيتامينات مثل أوميغا 3 وب 12.

البيض: من أفضل مصادر البروتين الرخيص لبناء العضلات، يحتوي كل بياض بيضة على حوالي 7 جرامات من البروتين.

نظام غذائي لبناء العضلات وحرق الدهون للمبتدئين

يتساءل الكثير من الناس عن أفضل نظام غذائي يمكنك اتباعه لفقدان الوزن وإجهاد عضلاتك، على سبيل المثال: