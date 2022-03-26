بدون صبغات كيميائية أو حناء.. وصفة القرنفل للتخلص من الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى

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بملعقة قرنفل تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا وبدون أي إضافات كيميائية من الممكن أن يكون هناك تخلص نهائي وسريع من أي عيوب قد تقع على خصل الشعر، ومن خلال ما يلي من تلك السطور المقبلة نعرض أهم المكونات التي تتفاعل مع القرنفل على خصل الشعر للقضاء النهائي على أي أثر للشيب ومن خلال المداومة على تطبيق تلك الخلطة ما بين آن وآخر يكون الشعر بمظهر جذاب ومميز وفيما يلي أهم المكونات الأساسية للخليط مع بيان هم الخطوات المتبعة للتحضير
بملعقة قرنفل تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا
إليك أفضل خلطة طبيعية من الممكن من خلالها صبغ الشعر بأفضل درجة لونية طبيعية ومن الممكن أن تقومي بإعداد خليط الفازلين المميز من خلال مزج الفازلين مع مكونات لها القدرة على صبغ الشعر بأفضل لون طبيعي، والمكونات نعرضها من خلال ما يلي في تلك النقاط المقبلة:
مكونات لوصفة القرنفل للقضاء على الشيب
من أقوى المكونات التي تعمل على الإزالة التامة للشعر الأبيض ما يلي في النقاط القادمة:
- ملعقة من القرنفل المطحون.
- ملعقة فازلين.
- ملعقة جل ألوفيرا.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة من النسكافيه.
- ملعقة من الحناء.
- ملعقة من الخل.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من زيت الخروع.
طريقة التحضير لوصفة القرنفل المزيلة للشيب
من الممكن أن يتم عمل خليط القرنفل الصابغ للشعر من خلال الاتباع للخطوات القادمة لعمل خلطة من القرنفل لها دور في تعزيز صبغ الشعر بشكل طبيعي والتخلص من أثر الشيب.
- لا بد من تذويب مكون الفازلين باستعمال الحمام المائي.
- يذاب أيضا الجل مع الفازلين.
- الخلط لمسحوق القرنفل مع المكونين لسابقين.
بقية المكونات تضاف بالتدريج مع التقليب الجيد للحصول على معجون القرنفل.
- تطبيق خلطة القرنفل يكون لربع ساعة على خصلات الشعر ومن ثم يتم التخلص تماما من بقايا الخليط من خلال الاستعانة بالماء الفاتر مع الشامبو الطبيعي.
- لا بد من تكرار الوصفة حال ظهور الشيب هي من الخلطات التي تعمل على إكساب الشعر أفضل درجة للون البني.
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