سر مفعول كريم النشا الرهيب لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين سيصبح ناعم جدا مثل الحرير كأنه متسشور

كيراتين النشا لفرد الشعر الخشن والمجعد من أهم أنواع مكونات ووصفات الفرد للشعر والتي من خلالها من الممكن الحصول على أفضل نتيجة على الشعر، وتعتبر التركيبة المتميزة من النشا من بين أفضل ما يمكن تطبيقه على الشعر، ومن الممكن عمل تلك الخلطة الطبيعية المتميزة للشعر من خلال استعمال مكونات بسيطة ومن أهمها ما سنقوم بعرضه فيما يلي مع توضيح أهم الخطوات الأساسية لعمل تلك التركيبة لفرد الشعر المجعد مهما بلغ مستوى التجعد على الشعر.

كيراتين النشا لفرد الشعر الخشن والمجعد

الشعر الخشن بالنشا من الممكن علاجه وتحسين مظهره وتخليصه من العديد من المشكلات، والتي من أبرزها الجفاف والخشونة، ومن الممكن لكل من لديها معاناة من الشعر الجاف المتقصف أن تستخدم خلطة ممتازة من النشا والتي لها دور في علاج كل مشكلات الشعر كما تعمل على تعزيز نعومة خصل الشعر والتخلص من العديد من المشكلات بفروة الرأس والتي من أهمها مشكلة القشرة مع تعزيز نمو الشعر، وأهم مقادير التركيبة ما يلي:

مكونات لفرد الشعر الخشن بالنشا

أهم المكونات التي من المهم أن تستعمل لتحضير خلطة النشا المعالجة للشعر ما يلي:

ملعقة صغيرة من مكون النشا.

زيت زيتون.

ملعقة من الخل.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة جل الصبار.

ملعقة زيت الياسمين.

ملعقة زيت خروع.

طريقة التحضير لخليط النشا

أبرز الخطوات التي من الممكن أن تستخدم لعمل خلطة النشا وتطبيقها على الشعر ما يلي في تلك النقاط القادمة: