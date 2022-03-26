كبيبة البطاطس ألذ وأفضل الأكلات الاقتصادية والموفرة

كبيبة البطاطس، من الأكلات المشهورة واللذيذة التي لها طعم رائع وجميل وتعتبر من أكثر الأكلات الاقتصادية التي يمكن إعدادها للأسرة، وتوفير الكثير من المال فهي وجبة مغذية ومفيدة وفي نفس الوقت لا تكلفنا وقت أو جهد، يتم تحضيرها من خلال مكونات بسيطة جداً أغلبها متوفرة دائماً بالمنزل، وتعد من الأكلات التي يمكن تقديمها في العشاء أو الغداء فهي مناسبة جداً وشهية مع السلطات بمختلف أنواعها، كما يمكننا تقديمها في الإفطار على شكل سندويتشات مع الخس أو الخضروات الأخرى، فتعتبر هي طبق مناسب لجميع الأوقات، ومن خلال هذ المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كبيبة البطاطس بالمنزل بطعم رائع شهية.

مكونات عمل كبيبة البطاطس بالمنزل

تتكون الكبيبة من مكونات اقتصادية وموفرة وهي كما يلي:-

نصف كيلو من البطاطس.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة شطة.

للتغطية

كوب من الدقيق. كوب من البقسماط. ربع كوب من الحليب السائل. كوب من الماء. بيضة. القليل من الملح. زيت للقلي.

للحشو

جبن موتزاريلا أو أي نوع آخر من الجبن حسب الرغبة.

طريقة التحضير

يتم تحضير كبيبة البطاطس من خلال خطوات بسيطة وسهلة هي كما يلي:-

نقوم بتقشر حبات البطاطس ثم تقطع وتغسل جيداً بالماء، ثم توضع في وعاء وتغمر بالماء ثم نضيف لها القليل من الملح. ثم تترك على نار متوسطة حتي تسلق وتنضج تماماً، ثم نقوم بتصفيتها من الماء. توضع البطاطس في وعاء كبير ثم نقوم به بهرس قطع البطاطس باستخدام شوكة الطعام حتي تصبح ناعمة بقوام كريمي. ثم نضيف إليها الكزبرة المفرومة والملح والشطة ونقلب المكونات جيداً حتي تتجانس تماماً. نضع خليط البطاطس في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتي يتماسك قبل التشكيل.

طريقة التشكيل

نخرج خليط البطاطس من الثلاجة ثم نقوم بتشكيل الخليط على شكل كرات متوسطة الحجم ومتساوية أيضاً في الحجم. ثم نأخذ كل كرة ونضغط عليها قليلاً في المنتصف حتي نصنع بها تجويف ثم تحشى بالجبنة الموتزاريلا. نغلق كرة البطاطس جيداً حتي نغطي الحشوة ثم نكورها على شكل كرة بين اليدين. ثم نجهز خليط التغطية في طبق نضع الدقيق وقليل من الملح ثم نضع القليل من الماء ونخفق المكونات ثم نضع البيضة والحليب ونستمر في الخفق حتي يتجانس الخليط تماماً. نغمز الكرات في خليط الدقيق ثم توضع في البقسماط حتي تتغطى به تماماً ثم نضع مقلاة على نار متوسطة ثم نضع بها كمية وفيرة من الزيت ثم نتركها حتي تسخن. ثم توضع الكرات في المقلاة وتترك حتي تأخذ اللون الذهبي ثم تقلب على الجانبين من حين لآخر حتي تنضج تماماً. نخرجها من الزيت على مناشف ورقية حتي نتخلص من الزيت الزائد، ثم تقدم ساخنة بالهنا والشفا.

ملاحظات هامة