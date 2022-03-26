نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل المكونات.. حضري فطيرة السبانخ باللحمة المفرومة بخطوات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فطيرة السبانخ باللحم المفروم، يعتبر الفطير من أكثر الوجبات الذي يقوم الناس بتناولها في وجبة الإفطار أو العشاء نظراً لأنه من الوجبات الخفيفة والسريعة، ومن المعروف أن هناك الكثير من الحشوات التي يمكنك وضعه بالفطير، على سبيل المثال: السجق والبسطرمة والتونة والمكسرات والدجاج وغيرها، ومن خلال مقال اليوم سوف نقدم لكم طريقة فطيرة السبانخ باللحم المفروم الشهية تابعونا حضراتكم من خلال المقال.

فطيرة السبانخ باللحم المفروم

يمكنك معرفة طريقة فطيرة السبانخ باللحم المفروم من خلال الآتي، حيث تعد السبانخ من الخضراوات المليئة بالحديد والفيتامينات، وينصح بها الأطباء مرضي فقر الدم، لاحتوائها على كمية كبيرة من عنصر الحديد، فهي مغذية للغاية فتمنح الجسم الحيوية والنشاط، إليكم المكونات وطريقة التحضير.

المكونات:

ثلاث أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

مقدار ملعقة صغيرة من السكر.

رشه ملح.

ربع كوب من الزيت.

ماء دافئ.

مقادير الحشوة

لحم مفروم.

سبانخ.

بصل.

بهارات.

سماق.

ملح.

فلفل أسود.

زيت.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة تحضير فطيرة السبانخ باللحم المفروم من خلال الآتي:

نحضر وعاء ونضع به كلاً من الدقيق والخميرة والملح والسكر، والزيت، ثم يتم إضافة الماء ونستمر في التقليب حتى تصبح العجينة متماسكة.

تترك العجينة حتى تخمر.

تقطع العجينة إلى كرات ويتم فردها.

توضع الحشوة بالفطيرة.

يتم إدخال الفطيرة الفرن وانتظري حتى يتم تسويتها جيداً وتصبح لونها ذهبي.

طريقة تحضير الحشو

يمكنك معرفة طريقة تحضير حشو فطيرة السبانخ باللحم المفروم من خلال الآتي:

نحضر مقلاة ونضع بها كمية كافية من الزيت، ثم يتم إضافة البصل والملح والفلفل ونقلب البصل حتى يزبل.

يضاف بعد ذلك اللحم والفلفل الأسود والبهارات والسماق، واستمري في التقليب جيداً.

يتم إضافة بعد ذلك السبانخ ومن الممكن أن يتم إضافة القليل من عصير الليمون.

وبذلك نكون قد توصلنا إلى نهاية وصفة اليوم التي تتمثل في طريقة تحضير فطيرة السبانخ باللحم المفروم، وتعتبر من الفطائر المفيدة لما تحتوي من قيمة غذائية عالية، وبذلك وداعاً لشرائها من الخارج بأسعار مرتفعة، ويمكنكم الآن تحضيرها في كافة الأوقات بأسهل الطرق والمكونات.