تعالي أقولك لو عندك ملعقة فازلين هتعمل أيه لبشرتك عند دهنها 20 دقيقة ستصبحين زي ملكات الجمال

توجد أشياء كثيرة ومتعددة تعمل على تبييض الوجه ولكن ليس كل هذه الأشياء تكون صالحة للإستخدام لأن يوجد منها الضار والذي يتلف البشرة بشكل سئ جدا، فقد يصعب علاجها فيما بعد حيث أن تفتيح البشرة يعد من الأمور الضرورية والتي تسعى دائما كل فتاة في تحقيقها والوصول إليها ولكن بطريقة صحية وطبيعية لا تضر الوجه، فمن المعروف أن البشرة يكون جلدها حساس فلا يمكن أن نستخدم أي شيء غير معروف عليها لأن نجد عدد من الفتيات يستخدمون بعض المنتجات التي تساعد على تفتيح البشرة.

ومن أمثلة هذه المنتجات هو كريم التفتيح ولكن أغلبية هذه الكريمات تدهور البشرة تماما، وقد نجد عدد آخر منهم يستخدمون مستحضرات التجميل لتساعدهم على التبييض ولكنها أيضا تكون نفس الشيء فهي ضارة جدا ولابد أن نتجنب إستخدامها، لذلك يلجأ البعض منهم إلى إستعمال خلطة طبيعية وقد تكون خلطة الفازلين فهذه الخلطة يكون لها تأثير فعال وقوي ويظهر من أول أسبوع وأن خلطة الفازلين تجعلنا نستغني عن كل مستحضرات التجميل والكريمات، وبجانب كل هذا فهي تعمل على حل مشاكل كثيرة متعلقة بالوجه حيث أن الفازلين وحده قادر على حل أغلبية مشاكل البشرة وفي وقت سريع جدا، ويمكن أن نستخدم هذه الخلطة لتفتيح الجسم أيضا.

يساعد الفازلين على التخلص من اسمرار الوجه وتنقيته من القشور السوداء بشكل سحرى كما أنه مفيد جدا لإزالة البقع الداكنة والكلف والنمش بصورة مذهلة من على الوجه كما أنه مرطب قوي يعطى الوجه مظهر جميل لامع ونظيف خالى من اى قشور مزعجة أيضا يزيل الجلد الميت وترك الوجه ناعم الملمس وله شكل ولون طبيعى .

مكونات عمل خلطة الفازلين لتبييض الوجه

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

طريقة عمل خلطة الفازلين لتبييض الوجه

قومي بإحضار إناء مناسب ونضع به ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين وملعقة واحدة صغيرة الحجم من العسل الأبيض وملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون ويتم خلط المكونات مع بعضها بشكل جيد ونقوم بوضع هذه الخلطة علي البشرة ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا.

وبعد مرور هذه المدة أو بعد جفاف الخلطة علي البشرة يتم إزالتها من خلال التدليك برفق على الوجه ثم نقوم بغسله بالماء البارد.

الخلطة الآخري لتبييض الوجه بإستخدام الفازلين وهي من خلال تجهيز وعاء ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين والكركم والزبادي وعصير الليمون، ويتم مزجهم مع بعض ونضعها على البشرة ونتركها لمدة ثلث ساعة تقريبا وبعد ذلك قومي بغسل الوجه بإستخدام الماء البارد وتكرر هذه الخلطة مرتين في الإسبوع.