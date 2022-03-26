أسهل طرق عمل الفول المدمس في المنزل في دقائق قليلة

يعتبر الفول المدمس في المنزل من الوجبات اللذيذة المذاق والعالية القيمة الغذائية، حيث أنه من أهم البقوليات التي نتناولها يوميًا، فهو يعتبر “الوجبة الذهبية” لجسم الإنسان، ويوجد بالفول العديد من العناصر المفيدة، مثل الألياف، والأملاح المعدنية، والبروتينات، ونظرًا لكثرة تناوله في سحور شهر رمضان المبارك، نأتي لكم بطريقة سهلة لتدميس الفول في المنزل.

طريقة تحضير الفول المدمس في المنزل

المكونات:

نصف كيلو من الفول المنقّى من الشوائب والحصى.

ملعقتان كبيرتان من العدس الأصفر.

1 حبة طماطم متوسطة الحجم.

عدد 2 فص ثوم.

جزرة مبشورة.

ملعقتين من الأرز.

طريقة التحضير:

ينقع الفول في إناء به ماء لمدة 8 ساعات تقريباً، ثم يغسل ويوضع في إناء الطهي ومعه العدس الأصفر والثوم. توضع كمية كبيرة من الماء مضاف إليها حبة الطماطم مقطعة، ثم تضاف الجزرة المبشورة وملعقتين من الأرز، ليعطي له اللون الفاتح. يوضع الإناء على النار حتى يغلي ثم نهدئ النار ونترك عليه الإناء حتي تمام النضج. إذا لزم الأمر نضيف الماء المغلي حتى تمام التسوية، والتي قد تستغرق من 6 إلى 8 ساعات.

طرق تقديم الفول على المائدة

هناك طرق مختلفة لتقديم طبق الفول على المائدة ومنها:

طبق الفول بالليمون: يضاف الليمون مع الكمون، والملح، وقطعة من الزبدة، أو القليل من الزيت ويقلب ويقدم ساخن. طبق الفول بالطماطم: يقدم مع الطماطم والبقدونس المقطع، مع قليل من الملح والزيت. طبق الفول بالبيض: يقدم الطبق معه بيض عيون فوقه ونضيف القليل من مسحوق الفلفل الأسود. طبق الفول بالسجق: نقطع بصلة صغيرة في المقلاة مع قليل من الزيت، وتقلب على النار حتى يتغير لونها، ثم يضاف السجق المقطع ويقلب حتى تمام التسوية، بعدها نضيف الفول والملح مع قليل من الفلفل الأسود. طبق الفول بالطحينة: نضيف ملعقة من الطحينة وقليل من الزيت، والكمون، والملح، ثم يقلب ويقدم مع القليل من البقدونس المفروم للتزيين.

فوائد تناول الفول

يعد الفول المدمس بديلاً للحوم، لكونه يحتوي على نسبة كافية من البروتينات، والأحماض الأمينية الرئيسية المطلوبة لبناء الخلايا، كما يوجد به فيتامين ب المركب، ويحتوي كذلك على فيتامين (ب1)، و(ب2)، و(ب3)، و(ب6) والمعروف أن هذه الفيتامينات تعمل على تقوية الأعصاب، كما أنها مفيدة في تقوية الشعر والجلد، والمخ، والقلب، والعضلات، أيضًا يمد الفول الجسم بفيتامين ج، نا٧يك عن كونه مضاد قوي للأكسدة، وأنه يتخلص من الشوادر التي تؤدي إلى ظهور الشيخوخة المبكرة، كما يحتوي أيضاً على الفوسفور لتقوية العظام، وعلى الماغنيسيوم، والمنجنيز، والنحاس، والألياف.