حضري طاجن لسان العصفور بالفراخ والخضار وجبة غذائية متكاملة

يعتبر طاجن لسان العصفور بالفراخ ، من الأكلات التي تم صنعها لأول مرة في تركيا، ثم انتقلت بعد ذلك إلي البلاد العربية، فهي أكلة غذائية مفيدة جداً للجسم لاحتوائه علي الخضار الغني بالكثير من المعادن والفيتامينات، فهي وصفة شهية ومختلفة ولها مذاق رائع جداً، وتبحث الكثير من السيدات علي طريقة تحضير لسان العصفور بالخضار من أجل تقدم طبق به جميع العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والبروتينات، وهو من الأكلات التي يقبل علي تناولها الكثير من الكبار والصغار، يمكن تقديمه علي العشاء أو الغداء كوجبة سريعة التحضير، فهو يتميز بسهولة وسرعة تحضيره لأنه لا يحتاج إلي وقتاً طويلاً عند إعداده في المنزل، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل طاجن لسان العصفور بالفراخ والخضار في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل طاجن لسان العصفور بالفراخ

من هنا سوف نتعرف علي مقادير هذه الأكلة الشهية وهي كما يلي:-

2 كوب من لسان العصفور.

ربع كيلو فراخ فيليه مكعبات (متبل بخل وبصل وزيت وفلفل لمدة ساعة).

2 كوب من مرقة.

نصف كوب من البسلة المفرزة.

مقدار نصف كوب من جزر مكعبات.

بصلة متوسطة مقطعة مكعبات.

فلفل رومي حار مقطع مكعبات.

2 حبة طماطم مقطع مكعبات.

معلقة كبيرة من الصلصة.

مقدار معلقة صغيرة فلفل أسود.

معلقة صغيرة بابريكا.

رشة ملح.

مكعب مرق.

معلقة صغيرة زيت وزبدة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال هذه المقالة خطوات تحضير طاجن لسان العصفور بالفراخ والخضار في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار طاسة ونضعها علي النار، ونضع بها الزيت والزبدة حتي يسخن، ثم نضيف مكعبات الفراخ ونقلب المكونات جيداً. ثم ننزل بجميع الخضار ماعدا الطماطم ويتم التقليب جيداً، ثم نضيف الملح والتوابل ومكعب المرق ونضيف الطماطم والصلصلة. بعد ذلك نغطي لمدة 5 دقائق، ثم نضيف لسان العصفور والشوربة ونتركها تغلي قليلاً، ثم نصب الخليط في طاجن فرن ساخن. ثم يغطي بالفويل وندخله فرن ساخن علي درجة حرارة 250 مئوية، علي الرف الوسطاني لمدة نصف ساعة، ثم يخرج ويقدم ساخن بألف صحة وعافية.

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تحافظ علي صحة القلب وتقي من جميع أمراض القلب.

تقلل من مشاكل الجلد وتشقق الشفاه لاحتوائها علي فيتامين بي.

هي مصدر مهم للبروتين وتحتوي علي نسبة دهون قليلة.

تقلل الإصابة بمرض السكري وتساعد علي فقدان الوزن الزائد.

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