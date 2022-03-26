أفضل صبغ الحواجب الطبيعية لحواجب جذابة ومرسومة وبعدة ألوان طبيعية وأضمن من مراكز التجميل

صبغ الحواجب هو أهم ما تحلم به كل السيدات والفتيات وكما تحلم أيضا بالحصول علي أفضل حواجب جذابة ومرسومة بشكل لائق وجميل، ودائما ما تبحث كل سيدة علي أجمل وأروع أطلال لها وأفضل من التاتو والذي يترك تأثير غير لائق علي مظهر الوجه، وصبغ الحواجب أفضل ما يظهر جمال العينين والوجه ولذلك فإن العديد من الفتيات يبحثن عن أفضل الطرق لصبغ الحواجب، وخاصة الذين يتمتعون بحواحب خفيفة ومن المعروف أن الحواجب الخفيفة من أكبر المشاكل التي تعاني منها كل السيدات والفتيات وهو بسبب تساقط شعر الحواجب أحيانا، مما يؤدي هذا إلي وجود فراغات بين الحواجب ولذلك فإن العديد منهن يلجأن إلي الذهاب إلى مراكز التجميل والعناية بالشعر، وذلك لعلاج هذه المشكلة ولكن عن طريق أستخدم الوصفات والمواد الكيميائية الضارة، والتي تعطينا نتيجة مؤقته لفترة قصيرة وبعدها تعود المشكلة مرة أخرى وبصورة أكبر ضرراً، حيث أن تلك المواد الكيميائية من أخطر أنواع المواد التي تضر بالبشرة والشعر بصورة كبيرة ولذلك فإننا ننصح بعدم استخدامها نهائيا.

طريقة صبغ الحواجب بعدة ألوان مختلفة ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أجمل وأقوي طريقة لصبغ الحواجب، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سليمة وصحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة لها وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية السليمة بشكل كبير، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الفتيات، ودائما ما ننصح بضرورة عمل صبغ الحواجب بالمنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سليمة وصحية وافضل من مراكز التجميل، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة، والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة افراد الاسرة وذلك مثل فيروس كورونا الجديد ونزلات البرد الشديدة.

طريقة صبغ الحواجب باللون الأسود

المكونات

ملعقة واحدة من مسحوق الكاكاو الخام.

ملعقة واحدة صغيرة من جيل الصبار.

قرص فحم مطحون جيدا.

طريقة التحضير

في وعاء صغير، أخلطي ملعقة واحدة من الكاكاو، وإضافة ملعقة واحدة صغيرة من جيل الصبار مع تقليب المكونين جيدا للحصول على قوام جيد.

نفرغ عليهم قرص الفحم المطحون وهو السبب في الحصول على اللون الأسود مع تقليب المكونات مرة أخرى.

نقوم بإحضار فرشاة ماسكرا قديمه، ونضع على شعر الحاجب لمدة عشرون دقيقة، ثم اشطفيها بالماء جيدا، وتجنب ملامسة العينين.

نكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا للحصول على اللون المطلوب. يمكننا الاحتفاظ بهذه الكمية في الثلاجة لمدة أن تصل إلى ثلاث أسابيع.

طريقة للحصول على حواجب بنية اللون

المكونات

ملعقتان كبيرتان من مسحوق القهوة.

ملعقة واحدة صغيرة من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التحضير

نقوم بخلط ملعقتان كبيرتان من القهوة مع ملعقة صغيرة واحدة من الكاكاو في إناء نظيف، ونضيف إليهم ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ونقلب هذه المكونات جيدا في هذا الإناء.

نضيف ملعقة كبيرة واحدة من العسل مع تقليبهم جيدا ببعض. نحضر فرشاة ماسكرا قديمة ونضع هذه الوصفة على الحواجب لمده خمس وعشرون دقيقة، ثم اغسليها بعد ذلك.

كرري هذه الوصفة حتى الحصول على النتيجة المطلوبة واللون الذي تريديه.

طريقة الحصول على حواجب مشقره

المكونات

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير