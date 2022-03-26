كريب مالح بدون بيض بطريقة سهلة وشهية وسريعة وبحشوة لذيذة ومميزة

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كريب مالح بدون بيض ، من ألذ وأشهى المعجنات الغربية التي يعشقها الصغار والكبار، والتي تحظى بإقبال الكثير، كما أصبحت تجوب شهرته جميع أنحاء الوطن العربي، ونال على إعجاب الجميع، ويعد الكريب بأكثر من طريقة فمنه الحلو والمالح، وسوف نقدم لكم طريقة عمل الكريب المالح، وهو يتميز بقيمة غذائية عالية، نظرا لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والفيتامينات والكالسيوم والنشويات والكربوهيدرات، كما يتميز بمذاقه الغني والخاص والمميز الذي لا يوصف، وبرائحته الرائعة، بالإضافة إلى سهولة تحضيره حيث لا يتطلب وقت كثير ولا مجهود كبير، ويقدم على جميع الموائد فلا يخلو من مائدة وخاصةً في شهر رمضان المبارك، كما يقدم في المناسبات والأعياد والولائم، وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما له من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة الكريب الفرنسي الحلو، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كريب مالح بدون بيض بكل سهولة، وبألذ الوصفات.
مكونات كريب مالح بدون بيض
يتكون كريب مالح بدون بيض من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
ملحوظة: سعة الكوب المستخدم 250 مل.
مقادير العجينة
- 3 أكواب من الماء.
- 2 كوب من الحليب.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة ونصف من الملح.
- 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- كوب من الزبادي.
مقادير الحشوة
- 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- حبة بصلة متوسطة مقطعة شرائح.
- ملح.
- فلفل أسود.
- كزبرة يابسة.
- بابريكا.
- زعتر مجفف.
- نصف كيلو صدر دجاج مقطع شرائح رفيعة.
- حبة فلفل أحمر حلو مقطع مكعبات متوسطة.
- ثلاثة أرباع كوب ذرة مسلوقة.
- جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).
- كاتشب.
- مايونيز.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير كريب مالح بدون بيض بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الماء والحليب والسكر والملح وزيت الزيتون، ثم نقلبهم جيدا بالمضرب اليدوي.
- ثم ننخل الدقيق على الخليط بالتدريج مع التقليب باستمرار حتى يتجانس الخليط.
- ثم نضيف الزبادي ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط.
- بعد ذلك نصفي الخليط، ثم نغطيه بكيس بلاستيك ونتركه يرتاح لمدة نصف ساعة.
- ثم نحضر الحشوة، نضع مقلاة على النار ونضيف إليها زيت الزيتون وشرائح البصل والفلفل الأسود والكزبرة والبابريكا والزعتر المجفف، ثم نقلب جيدا حتى يذبل البصل ويصفر قليلا.
- ثم نضيف شرائح الدجاج ونقلب باستمرار حتى يتغير لونها.
- بعد ذلك نضيف الفلفل الأحمر ونقلب باستمرار لبعض الوقت.
- ثم نضيف الذرة ونقلب باستمرار لبعض الوقت.
- ثم نغطي المقلاة ونتركها حتى تنضج المكونات.
- بعد ذلك نرفع الحشوة من على النار ونتركها تبرد.
- ثم نقلب خليط العجين بعدما ارتاح.
- ثم نضع مقلاة على نار هادئة ونتركها تسخن، ثم نسكب فيها مقدار من العجين ونساويه بتحريك المقلاة، وعندما تجف من أسفل نقلبها على الجهة الثانية ونتركها حتى تجف، ثم نقلبها من الجهتين ونتركها حتى تكتسب لونا ذهبيا.
- بعد ذلك نرفعها من على النار ونغطيها مباشرة.
- ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- طريقة حشو كريب مالح بدون بيض
- نثني الكريب، ثم نوزع في المنتصف كمية من الجبنة الموزاريلا المبشورة، ثم نوزع فوقها كمية من الحشوة، ثم نوزع فوقها مايونيز وكاتشب، ثم نغلقه على شكل مثلث.
- ونكرر نفس الخطوات حسب العدد المطلوب.
- ثم نضع مقلاة على نار هادئة وندهنها بالزيت، ثم نرص فيها الكريب وندهن وجه الكريب بالزيت ونتركهم حتى يكتسبوا لونا ذهبيا من أسفل.
- ثم نقلبهم على الجهة الثانية ونتركهم حتى يكتسبوا لونا ذهبيا.
- بعد ذلك نرفع الكريب من على النار.
- ثم نقدم كريب مالح بدون بيض في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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