نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي كيك التفاح الشهية واللذيذ في رمضان بطريقة سهلة وصحية وأضمن من محلات الحلويات في المقال التالي
كيكة التفاح من أحلي وألذ أنواع الحلويات التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، والتي تتمتع بطعمها الرائع والشهي واللذيذ والمحبب لدي كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحبون تناولها بشكل كبير، وكيكة التفاح محبب عملها في جميع المناسبات السعيدة، أو الأفراح، أو الأعياد وخاصة في شهر رمضان الكريم والتي يتم الإقبال على تناولها بشكل كبير في شهر رمضان، وذلك لأنها تساعد على إمداد الجسم بالطاقة والسعرات الحرارية العالية والتي يحتاجها الأفراد بشكل كبير في الصيام، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أحلي وأطعم كيكة التفاح.
طريقة عمل كيكة التفاح ومكوناتها
ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم كيك التفاح الشهية، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سليمة وصحية ومفيدة، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة صحية وبأقل تكلفة ممكنة، وللتاكد من المكونات الغذائية المضافة لها وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عمل كيك التفاح بالمنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سليمة وصحية، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال.
المكونات
- كوبان وربع دقيق.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة بيكنج صودا.
- أربع بيضات.
- تلت كوب زيت.
- ملعقة كبيرة سمنة.
- كوب زبادي.
- تلت كوب سكر ابيض.
- اثنين ملعقة كبيرة سكر بني.
- ملعقة كبيرة قرفه.
- اثنين باكو ڤانيليا.
- اثنين ثمرة تفاح.
طريقة عمل كيك التفاح
- نحضر طبق عميق ونضع به كوبان من الماء وملعقة سكر ونقطع التفاح إلى شرائح ونضعها في الطبق لمدة خمس دقائق فقط.
- ثم نحضر طبق أخر عميق ونضع به البيض، الڤانيليا، والسكر، ثم نضربهم بالمضرب الكهربائي لمدة خمس دقائق حتى يفتح لونه ويتضاعف حجمه ثم نضيف الزيت، السمن ونستمر في الضرب بالمضرب الكهربائي حتى يمتزج الخليط جيداً ثم نضيف إليه الزبادي ونخلط المكونات جيداً.
- ثم نحضر طبق أخر عميق ونضع به المواد الجافة الدقيق، البيكنج بودر، البيكنج صودا، رشه الملح، نصف ملعقة صغيرة قرفة ونقوم بنخلهم ثم نضعهم على المكونات السائلة تدريجاً ونخلط المكونات بالملعقة حتى تمتزج المكونات جيداً. سوف يصبح الخليط سميك إلي حد ما.
- ثم نحضر قالب الكيك وندهنه بالزبدة ونرشه بالدقيق.
- ثم نضع نص خليط الكيك في أرضية القالب ثم نرص نصف مقدار التفاح ونرش رشه من السكر البني ورشه قرفه ثم نضع باقي باقي الخليط ونرص باقي التفاح علي الوش ونرش رشه من السكر البني والقرفة ثم ندخلها الفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة ساعه إلا ربع وبعد أنا تخرج من الفرن نتركها تهدأ وتقدم بالهنأ والشفا.
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