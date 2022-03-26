أحلي كيك التفاح الشهية واللذيذ في رمضان بطريقة سهلة وصحية وأضمن من محلات الحلويات

كيكة التفاح من أحلي وألذ أنواع الحلويات التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، والتي تتمتع بطعمها الرائع والشهي واللذيذ والمحبب لدي كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحبون تناولها بشكل كبير، وكيكة التفاح محبب عملها في جميع المناسبات السعيدة، أو الأفراح، أو الأعياد وخاصة في شهر رمضان الكريم والتي يتم الإقبال على تناولها بشكل كبير في شهر رمضان، وذلك لأنها تساعد على إمداد الجسم بالطاقة والسعرات الحرارية العالية والتي يحتاجها الأفراد بشكل كبير في الصيام، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أحلي وأطعم كيكة التفاح.

طريقة عمل كيكة التفاح ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم كيك التفاح الشهية، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سليمة وصحية ومفيدة، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة صحية وبأقل تكلفة ممكنة، وللتاكد من المكونات الغذائية المضافة لها وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عمل كيك التفاح بالمنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سليمة وصحية، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال.

المكونات

كوبان وربع دقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

أربع بيضات.

تلت كوب زيت.

ملعقة كبيرة سمنة.

كوب زبادي.

تلت كوب سكر ابيض.

اثنين ملعقة كبيرة سكر بني.

ملعقة كبيرة قرفه.

اثنين باكو ڤانيليا.

اثنين ثمرة تفاح.

طريقة عمل كيك التفاح