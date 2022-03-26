وصفة عمل الكحك الناعم للعيد.. أطعم كعك بطريقة بسيطة مجربة وممتازة

وصفة عمل الكحك الناعم للعيد، لقد اقتراب شهر رمضان الكريم واقتربت معه العيد الذي نقضي فيه أسعد الأيام، ونأكل أشهي الأكلات والمخبوزات اللذيذة، ومنها الكحك الناعم والذي يعد من أشهر وألذ الحلويات والمخبوزات التي تعد في العيد، وخاصة عن تناولها مع كوب من الشاي الساخن، ولكن يلجأ الكثير من الأشخاص إلى شراء الكحك من المحلات والمخابز اعتقدن منهم أن صناعة الكحك الناعم في المنزل لا تكون بنفس وطعم المحلات والمخابز، كما أنهم يفكرون أنها تحتاج إلى كثير من المكونات المكلفة، ولكن سوف نوضح لكم في هذا المقال، طريقة عمل الكحك الناعم في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات موفرة.

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مكونات عمل الكحك الناعم في المنزل

يعتقد كثير من السيدات أن عمل الكحك في المنزل يحتاج إلى مكونات كثيرة ومكلفة، وأن طريقة عملها في المنزل تستغرق الكثير من الوقت والجهد ولذلك سوف نوضح لكم مكونات تحضير الكحك في المنزل.

نصف كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.

ثلاثة أكواب من السمن البلدي.

ثلاثة ملاعق طعام من السمسم.

ملعقة ونصف من الخميرة الفورية.

كوب ونصف من الحليب الدافئ.

كوب ونصف من السكر الأبيض المطحون.

ملعقة ونصف من رائحة الكحك.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

الحشو ملبن أو حسب الرغبة.

طريقة تحضير الكحك الناعم

وبعد أن تعرفنا معكم على المكونات التي نحتاج إليها لتحضير الكحك في المنزل، سوف نوضح لكم طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل جهد موضحه في النقاط التالية.