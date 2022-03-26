أحلي كنافة بالمهلبية الشهية بطريقة سهلة ولذيذة وصحية وأحلي من محلات الحلويات

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الكنافة بالمهلبية من أحلي وألذ أنواع الكنافة والمشهورة بشكل كبير في جميع أنحاء الوطن العربي وخاصة في مصر، والتي تتمتع بطعمها الشهي والرائع والتي يحبها ويفضلها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وكما أن الكنافة بالمهلبية أحد أهم مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم والتي يفضل تناولها في رمضان بشكل كبير وخاصة بعد الإفطار، والتي تعمل على إمداد الجسم بالسعرات الحرارية العالية والتي تساعد على مواصلة الصيام بشكل صحي، وكما أن هناك العديد من السيدات اللاتي يبحثن عن طريقة عملها، ولذلك فإننا نقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة بالمنزل وبأقل تكلفة لعمل ألذ وأحلي كنافة بالمهلبية. طريقة عمل الكنافة بالمهلبية ومكوناتها المكونات مكونات الشربات – كوبان من الماء.

– كوبان من السكر.

– ملعقه كبيرة من عصير الليمون مكونات الكنافة كيلو كنافة.

نصف كوب من السمن البلدي او الزبدة السايحة علي حسب الرغبة.

ربع كوب من السكر البودره. مكونات المهلبية كيلو لبن.

أربعة ملاعق كبيرة من النشا.

إثنين علبة قشطة.

أربعة ملاعق كبيرة من السكر. طريقة عمل الشربات نضع كوب من السكر وكوب من الماء وملعقة كبيرة من الليمون علي النار حتي يثقل ويصل الي القوام المناسب ثم نرفعها من النار. طريقة عمل الكنافة نحضر وعاء عميق ونضع به الكنافة ثم نقطع الكنافه جيدا لقطع صغيرة ونضع عليها السمن البلدى أو الزبدة علي حسب الرغبة ونخلطها جيدا في الكنافه ثم نضيف عليها السكر البودرة ونخلطها جيدا. طريقه عمل المهلبية نحضر وعاء عميق ونضع فيه كيلو من اللبن وأربعة ملاعق من النشا وأربعة ملاعق من السكر ونقلبها جيدا علي البارد ثم نرفعها علي النار ونستمر في التقليب حتي يثقل الخليط ويعطي القوام المناسب ثم نضع عليه القشطة ونقلبها جيدا.

ثم نحضر صينية الفرن وندهنها بالسمنة جيدا ثم نضع طبقة من الكنافة ثم نضيف علي الوش ملعقه من السمن البلدي ونضغط عليها جيدا ثم نضيف طبقه من خليط المهلبية ونوزعها جيدا ونضع طبقه اخرى من الكنافة ونضيف علي الوش ملعقه اخري من السمن البلدي.

ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 200 درجه مئويه لمدة نصف ساعه الي ساعه ثم نخرجها ونضع عليها الشربات حسب الرغبة ثم نتركها حتي تبرد.

ثم نقدم الكنافة باردة وهذه الطريقه سوف تنال إعجاب جميع الاشخاص لانها اسهل واسرع طريقة ولا تأخذ وقت او مجهود مقابل طعمها الشهي واللذيذ لعمل أحلي كنافة شرقية بالمهلبية. عمر شويل - جدة أحلي كنافة بالمهلبية الشهية بطريقة سهلة ولذيذة وصحية وأحلي من محلات الحلويات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحلي كنافة بالمهلبية الشهية بطريقة سهلة ولذيذة وصحية وأحلي من محلات الحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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