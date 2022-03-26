خطة رجيم رمضان للحفاظ على الرشاقة.. ريجيم بسيط بدون حرمان

خطة رجيم رمضان للحفاظ على الرشاقة، لقد اقتراب شهر رمضان الكريم ويخاف الكثير من الأشخاص خلال شهر رمضان من زيادة الوزن وخاصة مع تناول الحلويات والأطعمة المليئة بالسمن والزيوت، ولذلك يلجأ الكثير من الأشخاص إلى اتباع رجيم في شهر رمضان مستغلين فترة الصيام في خسارة الوزن، ولكن يجب اتباع هذا الرجيم بطريقة صحيحة لأنه لا يعرف كثير من الأشخاص أنه يمكن أن يسبب الصيام زيادة الوزن أيضا مثلما يمكن أن يساعد أيضا في خسارة الوزن، ولذلك سوف نوضح لكم في المقال الرجيم الصحيح في شهر رمضان والذي يجعلكم تستغلوا الصيام في خسارة الوزن بطريقة صحيحة.

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طريقة الرجيم في شهر رمضان

يبحث الكثير من الأفراد على اتباع رجيم في شهر رمضان، كي يستطيعوا خسارة الوزن من خلال الصيام لذلك سوف نوضح لكم في النقاط التالية أسلوب الجيم الصحيح في شهر رمضان الكريم.

لأبد من الإفطار على كوب من الحليب أو ثلاث تمرات، ثم نشرب كمية مناسبة من الماء وننتظر فترة حتى تتناول الطعام.

لأبد أن تكون الوجبة مكونه من قطعة لحم مشوية وطبق صغير من الرز وطبق من السلطة.

يفضل البدء بطبق من السلطة يكون مليء بالخضروات الطازجة وبعد ذلك تتناول الأرز واللحم.

أما بالنسبة لوجبة السحور يفضل شرب كوب من الشاي الأخضر وطبق سلطة مع علبة من الزبادي.

ومع الاستمرار في هذه الوجبات مع تنوع الأطعمة وتجنب الأطعمة التي تحتوي على دهون وزيوت كثيرة والتي تسبب زيادة الوزن سوف تلاحظون خسارة الوزن في نهاية شهر رمضان.

مشروبات تساعد على خسارة الوزن في شهر رمضان

وبعد أن تعرفنا معكم على أهم الطرق الصحيح التي تساعد على خسارة الوزن خلال فترة الصيام في شهر رمضان سوف نعرفكم على مشروبات تساعد على خسارة الوزن خلال الصيام.