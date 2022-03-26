نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الزلابية ولقمة القاضي المقرمشة واللذيذة بطريقة مضمونة وبمكونات سهلة وغير مكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الزلابية من الحلويات الشعبية المصرية كما تشتهر بها عدة بلدان اخرى مثل سوريا والمغرب ، كما انها تكثر وتعمل في شهر رمضان ، كما انها تسقى بالشربات كما ان يوجد لها اسمين او نوعين نوع يسمى الزلابية ونوع يسمى لقمة القاضي كلا من الاثنين لهم مكونات على حدا ولكن الطعم مقرمش ولذيذ وسوف نوضح هنا في هذا المقال طريقة عمل الزلابية ولقمة القاضي

تعتبر الزلابية من أنواع المقليات مثل بلح الشام وصوابع زينب فهي تعمل على مدار السنين كما ان هناك اشخاص تفضلها طرية وهشه وهناك اشخاص تفضلها هشه ومقرمشة فهي من الحلويات التي تشتهر بها بلاد الشام ومصر والعراق بااختلاف اشكالها ولكن هنا سوف نتعلم طريقة عمل الزلابية المصرية الهش المقرمشة والتي تعمل بالشربات

الزلابية يشتهر عملها في رمضان هي ولقمة القاضي هما نفس الطعم تقريبا ولكن تختلف مكوناتها بشكل بسيط ولاننا نعتبر الزلابية وكسناكس في رمضان ليلا فلابد من عملها مقرمشة كي تستحق وضعها في الشربات ولا تكون طريه جدا فتفقد جمالها وهنا سوف نبين طريقة عمل الزلابية ولقمة القاضي المصرية مقرمشة ولذيذة

تعد من الحلويات المقرمشة التي تؤكل بعد الافطار في رمضان هي الزلابية والتي تعودنا عليها منذ الصغر وان كنا نتبادل الاطباق اللذيذة الرمضانيه مع الجيران مثل القطايف والزلابية ولقمة القاضي وبلح الشام ولان الزلابية مكوناتها سهلة تتكون من كوبين من الدقيق وخميرة ونشا وسكر ثم يعجن ولكن لابد ان تكون العجينة سائلة قليلا حتى تتقطع وتقلي بسهولة

طريقة عمل الزلابية المصرية على أصولها

مكونات عمل الزلابية :

كوبان دقيق.

رشة ملح.

ملعقة نشا.

ملعقة خميرة فورية.

ملعقة سكر.

كوبان ماء.

ملعقة فانيلا.

زيت للقلي.

الشربات.

طريقة تحضير الزلابية :

في وعاء خاص بالعجين قومي بااضافة الدقيق والنشا والخميرة والفانيليا والسكر مع بعضهم البعض مع التقليب ، ثم قومي بسكب المياة على الخليط الجاف للدقيق تدريجيا ، ثم اعجني الخليط جيدا حتى تحصلي على قوام للعجين سائل قليلا وطري ثم قومي بتغطية الوعاء واتركيه مدة نصف ساعة لتتخمر ، قومي بتسخين الزيت ثم قومي بتشكيل العجين وقومي بقليها في زيت غزير ساخن حتى تتحمر من جميع الجوانب وتصبح الزلابية مقرمشة ، ضعيها في الشربات وتقدم ساخنة او من يفضلون السكر البودر يمكنك رش الكمية التي ترغبين بها على الزلابية .

طريقة عمل لقمة القاضي أو الزلابية

مكونات عجينة الزلابية :

كوب ماء دافئ

ملعقتين من الخميرة الفورية

كوب من الزبادي

كوبين ونصف من الدقيق

قليل من محسن الدقيق

مكونات الشربات:

2كوب سكر

كوب ماء

ملعقة من الفانيليا

ملعقتين من العسل

حبة من الهيل

وحبة من القرنفل

وعود من القرفة

طريقة التحضير :

في كوب الماء قومي بااذابة الخميرة به مع نصف ملعقة سكر واتركيها حتى تختمر في الكوب او تفور به ، ثم في وعاء قومي بوضع الدقيق والمحسن والزبادي وكوب الخميرة ، ثم قومي بعجن المكونات جميعا حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة ، ثم قومي بتغطيتها واتركيها لتختمر مدة 2 ساعة وفي خلال فترة التخمير حركي العجين بيديكي لتصبح مطاطية من مرة الى ثلاثة مرات ثم قومي بتسخين زيت غزير لقلي الزلابية قطعي العجين واقلي الا ان تتقرمش ومن ثم ضعيها في الشربات لثواني معدودة ومن ثم تقدم ساخنه.

طريقة الشربات توضع جميع المكونات في وعاء النار الماء والسكر والهيل والقرفة والفانيليا والعسل الا يثقل قوامه وتطفئ النار .