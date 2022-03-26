علامات تحذيرية على قدمك لا يجب اهمالها.. إليكم بعض تفسير هذه الإنذارات من الأقدام

علامات تحذيرية على الأقدام، بعض الأعراض تظهر على الإنسان ولا يعي سبب ظهورها ويبدأ في إهمالها وعدم الاهتمام في معرفة السبب الأساسي لظهورها، وهذا يؤدي إلى تفاقم الأمر وتحول الأمور إلى مشكلة عصيبة من الممكن أن تهدد حياة الإنسان ويكون من الصعب علاجها وتداركها بعد اكتشافها، لذا قررنا أن نذكر لكم في السطور التالية أهم الدلالات والإمارات التي تشير إليها هذه العلامات في حال ظهورها في القدم.

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أهم العلامات التي تظهر على القدم

في حالة ظهور هذه العلامات في قدمك فيجب عليك أن تذهب لاستشارة الطبيب على الفور، وذلك لأنها من الممكن أن تكون أعراض مبكرة للإصابة بمرض السرطان وبالأخص السرطان الذي يصيب العظام ويصعب معالجته بأي شكل من الأشكال، وأهم هذه العلامات:

الإصابة بالتورم في الكاحل او في القدم بشكل عام، وتجد دائما أن حالة التورم في ازدياد ولا يمكن إيقافها وهذا يدل على أن السرطان بالأيام المدمرة تبدأ في الانتشار.

التعرض اكسر العظام بشكل أكثر سهولة ويسر عن ذي قبل، حيث أن اي مجهود حتى ولو بسيط يقوم به الشخص يؤدي إلى إحداث العديد من الكسور في العظام، وهذا نتيجة علي وجود خلايا سرطانية تضعف من قوة العظام بشكل عام.

علامات غاية في الأهمية قد لا نلق لها بالا